Женщина взяла котика на первую прогулку по улице: его реакция стала мемом (фото)

Жительница США взяла своего белого кота впервые на прогулку по открытому пространству. Пойманная реакция пушистого на выход "в люди" вызвал в сети поток саркастических и смешных реплик.

Женщина показала, как ее подопечный Мистер Дерп был поражен и одновременно удивлен увиденным на улице. Соответствующие фото с белым четвероногим американка опубликовала в Reddit.

Фотографии с пушистым стали вирусными — за несколько часов с момента публикации набрали более 22 тыс. реакций и сотни комментариев. Автор указывает, что это была первая прогулка с ее пушистым подопечным.

Кот на прогулке Фото: Reddit

"Мистер Дерп впервые вышел на прогулку", — говорится в подписи женщины.

На обеих фотографиях можно увидеть реакцию котика на прогулку. Четвероногий был в защитном костюме с поводком

Мистер Дерп на прогулке Фото: Reddit

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. В сети предполагают, что фотографии были сделаны в США.

Реакция пользователей

Юзеры Reddit сразу придумали сообщения и начали делать мемы на фотографии. Больше всего предпочтений получили такие реплики:

"Мистер Дерп как мистер Депп. Джонни, это ты, мы знаем!";

"Ауууу, у мистера Дерпа самая аристократичная мордашка";

"Мистер Дерп выглядит заряженным! Вся эта уличная стимуляция будоражит душу";

"Первое фото могло бы стать мемом — оно великолепно!";

"Я буквально сказал "Ауу!" вслух. Хорошо, что читал(а) это наедине, а не в публичном месте! Какой милый, забавный кот. Надеюсь, ему понравилась прогулка".

