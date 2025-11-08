Жінка взяла котика на першу прогулянку вулицею: його реакція стала мемом (фото)

Мешканка США взяла свого білого кота вперше на прогулянку відкритим простором. Впіймана реакція пухнастого на вихід "у люди" викликав у мережі потік саркастичних і смішних реплік.

Жінка показала, як її підопічний Містер Дерп був вражений та водночас здивований побаченим на вулиці. Відповідні фото з білим чотирилапим американка опублікувала в Reddit.

Світлини з пухнастим стали вірусними — за кілька годин із моменту публікації набрали понад 22 тис. реакцій та сотні коментарів. Авторка вказує, що це була перша прогулянка з її пухнастим підопічним.

Кіт на прогулянці Фото: Reddit

"Містер Дерп вперше вийшов на прогулянку", — йдеться в підписі жінки.

На обох світлинах можна побачити реакцію котика на прогулянку. Чотирилапий був у захисному костюмі з повідком

Містер Дерп на прогулянці Фото: Reddit

Наразі точно невідомо, де та коли були зняті ці кадри. В мережі припускають, що світлини було зроблено в США.

Реакція користувачів

Юзери Reddit відразу придумали дописи та почали робити меми на світлини. Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Містер Дерп як містер Депп. Джонні, це ти, ми знаємо!";

"Аууу, у містера Дерпа найаристократичніша мордочка";

"Містер Дерп виглядає зарядженим! Уся ця вулична стимуляція розбурхує душу";

"Перше фото могло б стати мемом — воно чудове!";

"Я буквально сказав"Ауу!" уголос. Добре, що читав(ла) це наодинці, а не в публічному місці! Який милий, кумедний кіт. Сподіваюся, йому сподобалася прогулянка".

Раніше Фокус розповідав про те, як реакція кота на "повернення додому" розсмішила мережу. В американському містечку Ренделз-таун у штаті Мериленд сусід повернув кота власниці, показавши його на камеру вхідних дверей.

Згодом стало відомо, що кішка став інтернет-зіркою завдяки своїй ході. Канадка Емілі, яка опікується кішкою з кличкою Бембі, вирішила повісити на пухнасту мікрофон і записати, які звуки видає її улюблениця.