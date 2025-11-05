Туристку не пустили в отпуск мечты с семьей: причина удивила даже сотрудников аэропорта

Мать двоих детей из Великобритании осталась в слезах в аэропорту после того, как узнала, что не сможет полететь на отдых с семьей из-за неожиданного требования к сроку действия паспорта.

Семья прибыла в аэропорт около четырех утра, чтобы вылететь на Крит, но при сдаче багажа женщину попросили подойти к сотруднику, который сообщил, что она не может сесть на самолет. Об этом пишет What's The Jam.

46-летнюю Венди Мелвилл из Бедфорда не пустили на рейс из аэропорта Лутон в Грецию, хотя ее паспорт был действителен до января 2026 года. Сотрудники объяснили, что действует так называемое "правило трех месяцев" — документ должен оставаться действительным не менее чем за три месяца до окончания поездки.

Ее мужа Джерри и детей, 16-летнего Генри и 13-летнюю Кейт, пропустили на посадку, а самой Венди пришлось остаться.

Відео дня

"Я была полностью опустошена, я плакала. Мне разрешили зарегистрироваться онлайн, и я ни о чем не подозревала. Если бы знала, то успела бы обновить паспорт", — рассказала британка.

Семья прибыла в аэропорт около четырех утра, чтобы вылететь на Крит, но при сдаче багажа женщину попросили подойти к сотруднику, который сообщил, что она не может сесть на самолет.

"Мне сказали, что срок действия паспорта слишком короткий, и очень извинялись. Нам пришлось выбирать: всем возвращаться домой или мне остаться. Я отправила детей с мужем и решила присоединиться позже", — вспоминает Венди.

Женщина срочно оформила новый паспорт Фото: Jam Press

Женщина срочно оформила новый паспорт, заплатив 250 фунтов стерлингов (примерно 13 700 гривен), провела ночь в отеле у аэропорта Гатвик за 106 фунтов (примерно 5800 гривен) и купила новый билет за 86 фунтов (примерно 4700 гривен). На третий день отпуска ей удалось добраться до семьи.

"Это была дорогостоящая ошибка. Я никогда не слышала о таком правиле. Паспорт действителен, но им нельзя пользоваться — это безумие. Все в паспортном столе сказали, что это частая проблема", — говорит британка.

Когда Венди все же добралась до Крита, она постаралась компенсировать потерянные дни.

"Я воспользовалась каждой минутой. Система "все включено" помогла быстро восстановить настроение и отпуск в итоге был чудесным. Но теперь я всем советую проверять срок действия паспорта и требования страны перед поездкой", — добавила женщина.

Ранее Фокус писал, что туристка с детьми проехала 13 часов, чтобы попасть в несуществующий отель. При прибытии выяснилось, что заведение Arncliffe Lodge (или The Arncliffe) было якобы закрытым.

Также стало известно, что турист заметил неожиданного гостя в своей кровати. Паркер Паннелл решил отдохнуть в своем гостиничном номере, но вместо спокойного сна получил неожиданный сюрприз.