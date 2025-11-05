Туристку не пустили у відпустку мрії з сім'єю: причина здивувала навіть співробітників аеропорту

Мати двох дітей із Великої Британії залишилася в сльозах в аеропорту після того, як дізналася, що не зможе полетіти на відпочинок із сім'єю через несподівану вимогу щодо терміну дії паспорта.

Сім'я прибула в аеропорт близько четвертої ранку, щоб вилетіти на Крит, але під час здачі багажу жінку попросили підійти до співробітника, який повідомив, що вона не може сісти на літак. Про це пише What's The Jam.

46-річну Венді Мелвілл із Бедфорда не пустили на рейс з аеропорту Лутон до Греції, хоча її паспорт був дійсний до січня 2026 року. Співробітники пояснили, що діє так зване "правило трьох місяців" — документ має залишатися дійсним не менше ніж за три місяці до закінчення поїздки.

Її чоловіка Джеррі та дітей, 16-річного Генрі та 13-річну Кейт, пропустили на посадку, а самій Венді довелося залишитися.

"Я була повністю спустошена, я плакала. Мені дозволили зареєструватися онлайн, і я ні про що не підозрювала. Якби знала, то встигла б оновити паспорт", — розповіла британка.

"Мені сказали, що термін дії паспорта занадто короткий, і дуже вибачалися. Нам довелося обирати: усім повертатися додому чи мені залишитися. Я відправила дітей із чоловіком і вирішила приєднатися пізніше", — згадує Венді.

Жінка терміново оформила новий паспорт Фото: Jam Press

Жінка терміново оформила новий паспорт, заплативши 250 фунтів стерлінгів (приблизно 13 700 гривень), провела ніч у готелі біля аеропорту Гатвік за 106 фунтів (приблизно 5800 гривень) і купила новий квиток за 86 фунтів (приблизно 4700 гривень). На третій день відпустки їй вдалося дістатися до сім'ї.

"Це була дорога помилка. Я ніколи не чула про таке правило. Паспорт дійсний, але ним не можна користуватися — це безумство. Усі в паспортному столі сказали, що це часта проблема", — каже британка.

Коли Венді все ж дісталася до Криту, вона постаралася компенсувати втрачені дні.

"Я скористалася кожною хвилиною. Система "все включено" допомогла швидко відновити настрій і відпустка в підсумку була чудовою. Але тепер я всім раджу перевіряти термін дії паспорта і вимоги країни перед поїздкою", — додала жінка.

