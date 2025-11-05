Женщина купила старое фото с домом: его дальнейшая судьба заставила ее заплакать (видео)

Американка и букблогерка Глои Синел случайно нашла черно-белую фотографию дома в книжном магазине. Она решила узнать больше об истории этого поместья, которое ее поразило.

Женщина говорит, что ничего не знала ни о доме, ни о его владельцах, а просто почувствовала странное влечение — как будто фото само "просилось" к ней. О своих поисках девушка рассказала в своем TikTok.

На фото был большой двухэтажный дом среди деревьев, с крыльцом и резными ставнями. Но когда она перевернула рамку, то увидела, что на обороте карандашом написан адрес — городок Минот, Северная Дакота, июль 1929 года.

"Это как найти подпись известного игрока на старой футболке — для коллекционера невероятная удача", — говорит она.

С тех пор фото висело на стене в ее квартире среди других старинных снимков. Она часто останавливала взгляд на этом доме и мечтала однажды иметь собственное старое поместье, а в 2024 году Глои переехала в Миссисипи и купила викторианский особняк "McClinton Mansion" 1903 года.

Відео дня

Однажды, поднимаясь по лестнице своего нового дома, она снова взглянула на ту самую фотографию и решила: пора узнать, что случилось с тем домом из Минота. Результат разбил ей сердце: на месте старого дома теперь стоит автомойка.

Фото старого поместья спереди и подпись сзади Фото: Коллаж: Newsweek

"Я люблю видеть, как старые дома получают вторую жизнь. Но этот дом просто уничтожили. На обороте фото чернилами написано слово "Home!" ("Дом"). Он когда-то был для кого-то миром, настолько дорогим, что его даже обрамляли в рамку. И теперь его нет", — рассказала девушка журналистам Newsweek.

Глои понимает, что могла быть уважительная причина — авария, буря или упадок. Она опубликовала свое видео не для гайпа, а чтобы напомнить людям — история рядом, и ее можно потерять в любой момент.

"Я надеюсь, что эта история заставит кого-то оглянуться вокруг. Мы теряем старые дома, места, воспоминания... Может, если мы начнем ценить их сейчас, то сохраним хоть что-то для тех, кто придет после нас", — говорит американка.

Ранее Фокус рассказывал, какие секреты скрывал 400-летний дом. Оливия и Джек Манро, которые купили старинный дом в Великобритании, случайно наткнулись в саду на колодец глубиной 22 метра.

Впоследствии стало известно, что пара разбогатела после случайной находки в стенах собственного дома. Их ценность находки оценивают в десятки тысяч долларов.