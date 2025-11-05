Жінка купила старе фото з будинком: його подальша доля змусила її заплакати (відео)

Американка та букблогерка Глої Сінел випадково знайшла чорно-білу світлину дому в книжковому магазині. Вона вирішила дізнатися більше про історію цього маєтку, який її вразив.

Жінка говорить, що нічого не знала ні про дім, ні про його власників, а просто відчула дивний потяг — наче фото саме "просилося" до неї.. Про свої пошуки дівчина розповіла у своєму TikTok.

На фото був великий двоповерховий будинок серед дерев, із ґанком і різьбленими віконницями. Але коли вона перевернула рамку, то побачила, що на звороті олівцем написана адреса — містечко Мінот, Північна Дакота, липень 1929 року.

"Це як знайти підпис відомого гравця на старій футболці — для колекціонера неймовірна удача", — каже вона.

Відтоді фото висіло на стіні в її квартирі серед інших старовинних знімків. Вона часто зупиняла погляд на цьому домі й мріяла одного дня мати власний старий маєток, а у 2024 році Глої переїхала до Міссісіпі й купила вікторіанський маєток "McClinton Mansion" 1903 року.

Одного разу, піднімаючись сходами свого нового дому, вона знову глянула на ту саму фотографію і вирішила: час дізнатися, що сталося з тим будинком із Мінота. Результат розбив їй серце: на місці старого будинку тепер стоїть автомийка.

Фото старого маєтку спереду та підпис ззаду Фото: Коллаж: Newsweek

"Я люблю бачити, як старі будинки отримують друге життя. Але цей дім просто знищили. На звороті фото чорнилом написано слово "Home!" ("Дім"). Він колись був для когось світом, настільки дорогим, що його навіть обрамували у рамку. І тепер його нема", — розповіла дівчина журналістам Newsweek.

Глої розуміє, що могла бути поважна причина — аварія, буря чи занепад. Вона опублікувала своє відео не для гайпу, а щоб нагадати людям — історія поруч, і її можна втратити будь-якої миті.

"Я сподіваюся, що ця історія змусить когось озирнутися навколо. Ми втрачаємо старі будинки, місця, спогади… Може, якщо ми почнемо цінувати їх зараз, то збережемо хоч щось для тих, хто прийде після нас", — говорить американка.

