Сонный, но добрый: ретривер стал интернет-сенсацией благодаря утреннему ритуалу (видео)

Американка Лекси Майли заметила за своим ретривером по кличке Пиклз странную манеру здороваться утром. Несмотря на свой сонный вид, собака стала интернет-звездой и имеет десятки тысяч последователей.

Именно поведение Пиклза начало привлекать внимание зрителей тем, как собака медленно просыпается и здоровается каждое утро. Одно из таких пробуждений владелица четвероногого показала в TikTok.

Ролик с хвостатым стал вирусным — набрал почти 4 млн просмотров. На видео видно, как Пиклз медленно выходит из дома и просто останавливается на пороге, полузакрыв глаза.

"Доброе утро от любимца всех — Пиклза", — говорится в заметке к видео.

Дальше видно, что песне смотрит ни на кого, не двигается — только еле стоит, будто размышляет, стоит ли этот день его присутствия. Хозяйка ласково гладит ему мордочку, пытаясь разбудить, но Пиклз едва держится на лапах.

После нескольких секунд "борьбы с миром" он сдается и начинает нежно целовать своего человека. Впоследствии Лекси обнародовала еще одно видео, на котором показала утреннее поздравление.

Сама автор ролика говорит, что именно отклик фанатов на ретривера, стал мотиватором записывать больше роликов с участием Пиклза. Сейчас владелица псов ведет аккаунт в соцсетях, где освещает жизнь своих подопечных.

Реакция соцсетей

В комментариях люди буквально взорвались эмоциями поддержки. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Я бы пожертвовала мужем ради Пиклза";

"Он — самый пиклинический Пиклз, который когда-либо пиклился";

"Я бы умерла за Пиклза!";

"Пиклз — это мое духовное животное. Он живет так, как я хочу — без будильников, дедлайнов и тревоги";

"Он не просто пес. Он — терапия".

