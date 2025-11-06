Сонний, але добрий: ретривер став інтернет-сенсацією завдяки ранковому ритуалу (відео)

Американка Лексі Майлі помітила за своїм ретривером з кличкою Піклз дивну манеру вітатися зранку. Попри свій сонний вигляд, собака стала інтернет-зіркою та має десятки тисяч послідовників.

Саме поведінка Піклза почала привертати увагу глядачів тим, як собака повільно прокидається та вітається щоранку. Одне з таких пробуджень власниця чотирилапого показала в TikTok.

Ролик з хвостатим стало вірусним — набрало майже 4 млн переглядів. На відео видно, як Піклз повільно виходить із дому та просто зупиняється на порозі, напівзаплющивши очі.

"Доброго ранку від улюбленця всіх — Піклза", — йдеться в дописі до відео.

Далі видно, що пес не дивиться ні на кого, не рухається — лише ледве стоїть, ніби розмірковує, чи вартий цей день його присутності. Господарка лагідно гладить йому мордочку, намагаючись розбудити, але Піклз ледь тримається на лапах.

Відео дня

Після кількох секунд "боротьби зі світом" він здається і починає ніжно цілувати свою людину. Згодом Лексі оприлюднила ще одне відео, на якому показала ранкове привітання.

Сама авторка ролика говорить, що саме відгук фанатів на ретривера, став мотиватором записувати більше роликів за участю Піклза. Наразі власниця псів веде акаунт у соцмережах, де висвітлює життя своїх підопічних.

Реакція соцмереж

У коментарях люди буквально вибухнули емоціями підтримки. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Я б пожертвувала чоловіком заради Піклза";

"Він — найпіклішніший Піклз, який коли-небудь піклився";

"Я б померла за Піклза!";

"Піклз — це моє духове тваринне. Він живе так, як я хочу — без будильників, дедлайнів і тривоги";

"Він не просто пес. Він — терапія".

Раніше Фокус розповідав про те, як ретривер не хотів відпускати хазяйку. Поява валізи господині змушує золотистого ретривера Чарлі нервувати, адже це означає поїздки, які він не любить.

Згодом стало відомо, що ретривери викрили хитрість господаря. Британець Піт Маєрс поїхав у відпустку на тиждень, а потім повернувся додому та вирішив розіграти двох своїх ретриверів — Джаспера та Джессі.