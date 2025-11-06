Это был не призрак: студенты нашли тайное жилье незнакомца в своем подвале (видео)

Жильцы дома в Колумбусе, штат Огайо (США), пережили настоящий шок, когда попытались разобраться в странных звуках, исходивших из подвала.

Все началось с того, что студенты стали замечать странные вещи: открытые ящики, включенный свет, слышать шаги под полом. Некоторым казалось, что в доме завелось привидение. Но правда оказалась еще более тревожной. Об этой истории вспоминает британский таблоид Mirror.

Один из жильцов, Бретт, неоднократно слышал шум в подвале, но дверь туда всегда была заперта. В один из вечеров он снова спустился вниз и столкнулся лицом к лицу с незнакомцем. Мужчина представился как Джереми, но отказался объяснить, что делает в доме, и просто вышел, оставив студентов в растерянности.

Когда полиция вскрыла дверь в подвал, жильцы увидели полноценную комнату: кровать, телевизор, книги, фотографии и одежду. Все выглядело так, будто кто-то жил там месяцами. Впоследствии выяснилось, что Джереми действительно тайно проживал в подвале, пользуясь боковым входом, чтобы не попасться на глаза. Его двоюродный брат снимал жилье годом ранее, и именно через него Джереми когда-то получил доступ в дом.

Відео дня

Лизинговая компания NorthSteppe Realty, управлявшая недвижимостью, в ту же ночь сменила замки. Однако студенты выразили недовольство и захотели получить скидку на аренду.

Комната, в которой жил Джереми Фото: YouTube

Один из студентов, Джимми Олдерман, отметил, что Джереми, несмотря на обстоятельства, оказался "достаточно приятным парнем".

"Он не трогал нашу еду и не заходил в комнаты, но сама ситуация была опасной. Все могло закончиться гораздо хуже", — добавил он.

Позже стало известно, что у Джереми был доступ к ванной в подвале, где он стирал вещи. После обнаружения мужчина покинул дом и забрал свои вещи, оставив после себя лишь чувство тревоги и множество вопросов.

Ранее Фокус сообщал, что "идеальная" няня захватила дом за $1 млн и превратила его в свалку. Джейми Карано Норденстрем и ее муж Филипп в 2013 году приобрели разваливающийся фермерский дом в Хиллсдейле (штат Нью-Йорк) с планом использовать его как загородную резиденцию. Со временем они решили переехать туда на постоянной основе, сделав ремонт.

Также стало известно, что бездомная захватила жилье семьи, которая ее пустила на ночь. То, что начиналось как жест доброты, превратилось для жителей Орегона (США) в девятимесячный кошмар, стоивший им тысячи долларов.