Це був не привид: студенти знайшли таємне житло незнайомця у своєму підвалі (відео)

Мешканці будинку в Колумбусі, штат Огайо (США), пережили справжній шок, коли спробували розібратися в дивних звуках, що виходили з підвалу.

Усе почалося з того, що студенти почали помічати дивні речі: відкриті ящики, увімкнене світло, чути кроки під підлогою. Декому здавалося, що в будинку завівся привид. Але правда виявилася ще більш тривожною. Про цю історію згадує британський таблоїд Mirror.

Один із мешканців, Бретт, неодноразово чув шум у підвалі, але двері туди завжди були замкнені. Одного вечора він знову спустився вниз і зіткнувся віч-на-віч із незнайомцем. Чоловік представився як Джеремі, але відмовився пояснити, що робить у будинку, і просто вийшов, залишивши студентів у розгубленості.

Коли поліція відчинила двері в підвал, мешканці побачили повноцінну кімнату: ліжко, телевізор, книжки, фотографії та одяг. Усе виглядало так, ніби хтось жив там місяцями. Згодом з'ясувалося, що Джеремі справді таємно проживав у підвалі, користуючись бічним входом, щоб не потрапити на очі. Його двоюрідний брат винаймав житло роком раніше, і саме через нього Джеремі колись отримав доступ до будинку.

Лізингова компанія NorthSteppe Realty, яка управляла нерухомістю, тієї ж ночі змінила замки. Однак студенти висловили невдоволення і захотіли отримати знижку на оренду.

Один зі студентів, Джиммі Олдерман, зазначив, що Джеремі, попри обставини, виявився "досить приємним хлопцем".

"Він не чіпав нашу їжу і не заходив у кімнати, але сама ситуація була небезпечною. Усе могло закінчитися набагато гірше", — додав він.

Пізніше стало відомо, що у Джеремі був доступ до ванної в підвалі, де він прав речі. Після виявлення чоловік залишив будинок і забрав свої речі, залишивши після себе лише почуття тривоги й безліч запитань.

