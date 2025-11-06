Курьер инсценировал ограбление: парень сам похитил десятки смартфонов, среди них новые iPhone 17

В Нью-Дели (Индия) полиция разоблачила инсценированное ограбление, которое организовал 25-летний курьер. Парень заявил, что у него под дулом пистолета якобы похитили 25 мобильных телефонов, среди которых были 14 новейших iPhone 17.

Как сообщает NDTV, правоохранители установили, что ограбление было придумано с целью похищения партии телефонов общей стоимостью около 20 лакхов рупий (более 930 тыс грн).

По словам заместителя комиссара полиции Восточного округа Абхишека Дхании, следствие разоблачило фальсификацию и арестовало четырех человек, включая самого заявителя. Полицейские изъяли все 25 мобильных телефонов — 14 iPhone 17, 10 устройств OnePlus и телефон Vivo, а также два скутера, которые использовались во время преступления.

Задержанным оказался Ашиш Кумар, курьер магазина электроники в районе Шакарпур. По его словам, когда он направлялся в Карол Багха для доставки груза, двое мужчин на скутере якобы остановили его возле эстакады Викас Марг, угрожали оружием и отобрали рюкзак с телефонами.

Полиция зарегистрировала дело после обращения, однако во время проверки записей с камер наблюдения обнаружила противоречия между заявлением и реальными событиями. Маршрут передвижения курьера и записи его телефонных звонков также вызвали подозрение.

Во время допроса Ашиш признался, что инсценировал ограбление вместе с тремя сообщниками — местным продавцом мобильных телефонов Шамимом, а также жителями Восточного Дели Аманом и Танвиром. Следователи сообщили, что главный организатор Шамим занимался логистикой и поиском покупателей, тогда как Аман и Танвир помогали разыграть сцену нападения для правдоподобности истории.

Полиция изъяла все телефоны до того, как злоумышленники успели их продать. Следствие проверяет причастность задержанных к другим аналогичным случаям мошенничества в регионе.

