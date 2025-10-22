Воры на Полтавщине грабили фуры на ходу: прицепы "брали на абордаж" с легковушки (видео)

В Полтавской области суд вынес приговор трем мужчинам, которые на ходу грабили фуры супермаркетов. Грабители подъезжали вплотную на своем автомобиле Mercedes Benz к прицепу и забирали из него товары.

В уголовном производстве рассматривались 6 краж из фур, однако полиция подозревала, что задержанные совершили не менее 30 преступлений. В приговоре Новосанжарского районного суда, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений, указано, что обвиняемые получили по пять лет лишения свободы.

Один из обвиняемых рассказал свою версию одного из эпизодов ограбления. По его словам, заметив грузовой автомобиль, они выключили весь свет, кроме противотуманных фар, подъехали к фуре вплотную и один из мужчин вылез на капот через пассажирское окно и открыл дверцу на грузовике отверткой. После этого он начал передавать коробки с прицепа в салон "Мерседеса" через открытый люк на крыше.

Общая стоимость похищенных товаров достигает почти 526 тысяч. Среди них были детские витамины, сгущенное молоко, масло, кофе, специи, а также почтовые отправления с одеждой и специи.

Мужчин задержали после того, как водитель грузовика "Новой Почты" заметил их действия, начал маневрировать, и кража сорвалась.

Обвиняемые признали свою вину частично. Двое из них признали только похищение витаминов и кофе со сладостями и уверяли, что действовали только вдвоем, а третий мужчина, автомеханик, утверждал, что с ним только рассчитывались краденым за ремонт машины.

Суд оправдал обвиняемых только по эпизоду с похищением фунгицидов, поскольку для приговора не хватало доказательств. Другие преступления квалифицированы как кражи, совершенные "по предварительному сговору группой лиц".

Воры в Полтавской области воры воровали из фур продукты и медикаменты Фото: Национальная полиция Трое грабителей на Полтавщине украли товаров из фур почти 526 тысяч грн Фото: Национальная полиция

В полиции Полтавской области сообщили о задержании преступной группы, которая воровала товары из грузовых автомобилей, 27 января 2021 года. По данным следствия, обвиняемые совершали кражи преимущественно ночью или рано утром. Замки и пломбы на прицепах фур они взламывали прямо во время движения, используя для этого специально оборудованный легковой автомобиль и альпинистское снаряжение.

Среди похищенного товара были продукты, бытовая химия, почтовые отправления и медикаменты. Награбленное хранилось в доме обвиняемых и в специально приобретенном для этого частном доме в селе.

