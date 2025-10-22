Злодії на Полтавщині грабували фури на ходу: причепи "брали на абордаж" з легковика (відео)

В Полтавській області суд виніс вирок трьом чоловікам, які на ходу грабували фури супермаркетів. Грабіжники під'їжджали впритул на своєму автомобілі Mercedes Benz до причепа і забирали з нього товари.

У кримінальному провадженні розглядалися 6 крадіжок з фур, однак поліція підозрювала, що затримані скоїли щонайменше 30 злочинів. У вироку Новосанжарського районного суду, оприлюдненому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, зазначено, що обвинувачені отримали по п'ять років позбавлення волі.

Один з обвинувачених розповів свою версію одного з епізодів пограбування. За його словами, помітивши вантажний автомобіль, вони вимкнули все світло, крім протитуманних фар, під'їхали до фури впритул і один з чоловіків виліз на капот через пасажирське вікно та відкрив дверцята на вантажівці викруткою. Після цього він почав передавати коробки з причепа до салону "Мерседеса" через відкритий люк на даху.

Загальна вартість викрадених товарів сягає майже 526 тисяч. Серед них були дитячі вітаміни, згущене молоко, масло, кава, спеції, а також поштові відправлення з одягом і спеції.

Чоловіків затримали після того, як водій вантажівки "Нової Пошти" помітив їхні дії, почав маневрувати, та крадіжка зірвалася.

Обвинувачені визнали свою провину частково. Двоє з них визнали лише викрадення вітамінів і кави з солодощами та запевняли, що діяли лише вдвох, а третій чоловік, автомеханік, стверджував, що з ним лише розраховувалися краденим за ремонт машини.

Суд виправдав обвинувачених лише за епізодом з викраденням фунгіцидів, оскільки для вироку бракувало доказів. Інші злочини кваліфіковані як крадіжки, вчинені "за попередньою змовою групою осіб".

В поліції Полтавської області повідомили про затримання злочинної групи, яка крала товари з вантажних автомобілів, 27 січня 2021 року. За даними слідства, обвинувачені вчиняли крадіжки переважно вночі чи рано вранці. Замки та пломби на причепах фур вони зламували просто під час руху, використовуючи для цього спеціально обладнаний легковий автомобіль й альпіністське спорядження.

Серед викраденого товару були продукти, побутова хімія, поштові відправлення та медикаменти. Награбоване зберігалося у помешканні обвинувачених та у спеціально придбаному для цього приватному будинку в селі.

