Кур'єр інсценував пограбування: хлопець сам викрав десятки смартфонів, серед них нові iPhone 17

У Нью-Делі (Індія) поліція викрила інсценоване пограбування, яке організував 25-річний кур’єр. Хлопець заявив, що у нього під дулом пістолета нібито викрали 25 мобільних телефонів, серед яких були 14 новітніх iPhone 17.

Як повідомляє NDTV, правоохоронці встановили, що пограбування було вигадане з метою викрадення партії телефонів загальною вартістю близько 20 лакхів рупій (понад 930 тис грн).

За словами заступника комісара поліції Східного округу Абхішека Дханії, слідство викрило фальсифікацію та заарештувало чотирьох осіб, включаючи самого заявника. Поліцейські вилучили всі 25 мобільних телефонів — 14 iPhone 17, 10 пристроїв OnePlus та телефон Vivo, а також два скутери, які використовувалися під час злочину.

Затриманим виявився Ашіш Кумар, кур’єр магазину електроніки у районі Шакарпур. За його словами, коли він прямував до Карол Багха для доставки вантажу, двоє чоловіків на скутері нібито зупинили його біля естакади Вікас Марг, погрожували зброєю та відібрали рюкзак із телефонами.

Поліція зареєструвала справу після звернення, однак під час перевірки записів з камер спостереження виявила суперечності між заявою та реальними подіями. Маршрут пересування кур’єра та записи його телефонних дзвінків також викликали підозру.

Під час допиту Ашіш зізнався, що інсценував пограбування разом із трьома спільниками — місцевим продавцем мобільних телефонів Шамімом, а також мешканцями Східного Делі Аманом і Танвіром. Слідчі повідомили, що головний організатор Шамім займався логістикою і пошуком покупців, тоді як Аман і Танвір допомагали розіграти сцену нападу для правдоподібності історії.

Поліція вилучила всі телефони до того, як зловмисники встигли їх продати. Слідство перевіряє причетність затриманих до інших аналогічних випадків шахрайства у регіоні.

