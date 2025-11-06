"Совсем другой мир": полярник показал, как выглядит погода в -62 в Антарктиде (видео)

Один из полярников, который находится с экспедицией на Антарктиде, решил выйти на улицу при погоде в -62 градуса. Кадры с его прогулкой вызвали шквал восторга и комментариев от увиденного.

Показанные пейзажи вокруг выглядят, по мнению пользователей, как из "совершенно другого мира", как это можно увидеть в обнародованном ролике в Reddit.

Ролик стал вирусным — набрал более 56 тыс. реакций. На кадрах можно увидеть, как полярник открывает дверь на улицу.

Далее предстает картина материка во время сильных морозов: все вокруг покрыто толстым слоем снега, на дворе стоит сильный мороз и едва видно солнце.

"Вот так выглядит Антарктида при -62 градусах мороза", — говорится в подписи к видео.

Пока точно неизвестно, когда и где были сделаны эти кадры. Юзеры убеждены, что этот ролик был снят на одной из станций полярников.

Відео дня

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному видео, пользователей выразить восторг от увиденного. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это выглядит так, будто видео снято на Марсе или на Плутоне";

"Невозможно поверить, что это наша Земля. Невероятно и жутко одновременно";

"Это как совершенно другой мир — чистый, белый, без жизни. Красиво, но страшно";

"Так, где подписать соглашение, чтобы туда поехать?";

"Как погода у нас на Аляске: такая же красота и такие же дикие морозы".

Ранее Фокус рассказывал, как украинские полярники показали необычное явление. Сотрудники украинской полярной станции "Академик Вернадский" сфотографировали интересное природное явление, которое можно наблюдать в Антарктиде.

Впоследствии стало известно, что ученые узнали, как на самом деле выглядит Антарктида. В последние годы технологический прогресс позволил ученым увидеть, что находится под этой ледяной поверхностью, и изучить настоящую геологическую форму континента.