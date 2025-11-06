"Геть інший світ": полярник показав, як виглядає погода в -62 в Антарктиді (відео)

Один з полярників, який перебуває з експедицією на Антарктиді, вирішив вийти на вулицю при погоді в -62 градуси. Кадри з його прогулянкою викликали шквал захоплення та коментарів від побаченого.

Показані пейзажі довкола виглядають, на думку користувачів, наче з "геть іншого світу", як це можна побачити в оприлюдненому ролику в Reddit.

Ролик став вірусним — набрав понад 56 тис. реакцій. На кадрах можна побачити, як полярник відчиняє двері на вулицю.

Далі постає картина материка під час сильних морозів: усе довкола покрито товстим шаром снігу, на дворі стоїть сильний мороз і ледве видно сонце.

"Ось так виглядає Антарктида при -62 градусах морозу", — йдеться в підписі до відео.

Наразі точно невідомо, коли та де були зроблені ці кадри. Юзери переконані, що цей ролик було знято на одній зі станцій полярників.

Відео дня

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного відео, користувачів висловити захоплення від побаченого. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це виглядає так, ніби відео знято на Марсі або на Плутоні";

"Неможливо повірити, що це наша Земля. Неймовірно і моторошно водночас";

"Це як геть інший світ — чистий, білий, без життя. Красиво, але страшно";

"Так, де підписати угоду, аби туди поїхати?";

"Наче погода у нас на Алясці: така ж краса і такі ж дикі морози".

Раніше Фокус розповідав, як українські полярники показали незвичне явище. Співробітники української полярної станції "Академік Вернадський" сфотографували цікаве природне явище, яке можна спостерігати в Антарктиді.

Згодом стало відомо, що вчені дізналися, як насправді виглядає Антарктида. В останні роки технологічний прогрес дозволив вченим побачити, що знаходиться під цією крижаною поверхнею, і вивчити справжню геологічну форму континенту.