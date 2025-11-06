Свадьба превратилась в реалити-шоу: бабушка невесты испекла торт, но никто его не захотел есть (фото)

Невеста из США оказалась в курьезной ситуации, когда дело дошло до десерта с тортом, который пообещала испечь бабушка. Однако результат поразил гостей и рассмешил сеть с девушкой, которые ожидали совсем другого результата.

Героиня истории рассказывает, что весь день свадьбы был похож на эпизод реалити-шоу, чем на день мечты. Об этом она подробно рассказала в заметке в Reddit.

Девушка вспоминает, что с самого утра все шло наперекосяк: девичник опоздал более чем на час из-за "звездного" поведения подружки невесты, жениха с другом занесло в ДТП, а саму невесту вместе с командой выгнали из арендованного дома для подготовки. Они должны были собираться прямо в лесу, а часть их вещей загадочно исчезла.

"К обеду все уже срывались на мне из-за стресса, а я просто была рядом. У меня началась паническая атака — пришлось отойти на полчаса", — признается она.

Відео дня

Вот такой торт планировала увидеть невеста Фото: Reddit

Когда церемония наконец началась, ситуация немного выровнялась. Но ровно до момента, когда пришло время разрезать свадебный торт.

Невеста объяснила, что ее бабушка настояла сама сделать торт — мол, "когда-то была профессиональным декоратором". Невеста согласилась, попросив "простой, элегантный двухэтажный торт в пастельных тонах — пыльная голубизна, шампань и немного розового золота".

"Выглядело так, будто кто-то случайно заказал торт на гендер-пати. Ярко-голубой, неоново-розовый глиттер — все в странном узоре. Это было настолько ужасно, что мы даже не сделали традиционного разрезания", — написала невеста.

Вот такой свадебный торт от бабушки получила невеста от бабушки Фото: Reddit

Несмотря на это, она сохранила спокойствие и теплые воспоминания о дне. Женщина признает, что как только свадьба завершилась, она наконец смогла выдохнуть спокойно.

"Да, день был полным беспорядком, но брак начался идеально", — подытожила героиня истории.

Реакция сети

Пользователи Reddit не удержались от комментариев относительно комичного дня невесты. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Ты что, никогда не видела бабушкины торты раньше?";

"Она не врет — просто подменила свой опыт опытом сестры";

"Когда ты говоришь, что печешь торты, а получаются... тоже торты, но есть один нюанс";

"Теперь я начинаю подозревать, что это была сестра бабушки, а не она";

"Свадьба похожа на кошмар, но ты настоящая героиня, не давшая хаосу испортить день".

Ранее Фокус рассказывал о том, что торт стал причиной скандала на празднике. Супруги развелись менее чем через год после этого неприятного инцидента на церемонии.

Впоследствии стало известно, что пара поссорилась на свадьбе, а жених швырнул в девушку торт. Во время церемонии разрезания десерта мужчина решил попробовать крем и зачерпнул его пальцем, но это не понравилось невесте.