Весілля перетворилося на реаліті-шоу: бабуся нареченої спекла торт, але ніхто його не захотів їсти (фото)

Наречена зі США опинилася в курйозній ситуації, коли справа дійшла до десерту з тортом, який пообіцяла спекти бабуся. Однак результат вразив гостей і розсмішив мережу з дівчиною, які очікували геть іншого результату.

Героїня історії розповідає, що весь день весілля був схожий на епізод реаліті-шоу, ніж на день мрії. Про це вона детально розповіла в дописі в Reddit.

Дівчина згадує, що самого ранку все йшло шкереберть: дівич-вечір запізнився більш ніж на годину через "зіркову" поведінку подружки нареченої, нареченого з другом занесло в ДТП, а саму наречену разом із командою вигнали з орендованого будинку для підготовки. Вони мусили збиратися просто в лісі, а частина їхніх речей загадково зникла.

"До обіду всі вже зривалися на мені через стрес, а я просто була поруч. У мене почалася панічна атака — довелося відійти на пів години", — зізнається вона.

Ось такий торт планувала побачити наречена Фото: Reddit

Коли церемонія нарешті розпочалася, ситуація трохи вирівнялася. Але рівно до моменту, коли настав час розрізати весільний торт.

Наречена пояснила, що її бабуся наполягла сама зробити торт — мовляв, "колись була професійною декораторкою". Наречена погодилася, попросивши "простий, елегантний двоповерховий торт у пастельних тонах — пилова блакить, шампань і трохи рожевого золота".

"Виглядало так, ніби хтось випадково замовив торт на гендер-паті. Яскраво-блакитний, неоново-рожевий гліттер — все в дивному візерунку. Це було настільки жахливо, що ми навіть не зробили традиційного розрізання", — написала наречена.

Ось такий весільний торт від бабусі отримала наречена Фото: Reddit

Попри це, вона зберегла спокій і теплі спогади про день. Жінка визнає, що як тільки весілля завершилося, вона нарешті змогла видихнути спокійно.

"Так, день був повним безладом, але шлюб почався ідеально", — підсумувала героїня історії.

Реакція мережі

Користувачі Reddit не втрималися від коментарів щодо комічного дня нареченої. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Ти що, ніколи не бачила бабусині торти раніше?";

"Вона не бреше — просто підмінила свій досвід досвідом сестри";

"Коли ти кажеш, що печеш торти, а виходять… теж торти, але є один нюанс";

"Тепер я починаю підозрювати, що це була сестра бабусі, а не вона";

"Весілля схоже на кошмар, але ти справжня героїня, що не дала хаосу зіпсувати день".

Раніше Фокус розповідав про те, що торт став причиною скандалу на святі. Подружжя розлучилося менш ніж через рік після цього неприємного інциденту на церемонії.

Згодом стало відомо, що пара посварилася на весіллі, а наречений жбурнув у дівчину торт. Під час церемонії розрізання десерту чоловік вирішив спробувати крем й зачерпнув його пальцем, але це не сподобалося нареченій.