Частый гость: работник отеля удивил постояльца неожиданным подарком (фото)

Публикация на популярном форуме о простом, но невероятно душевном поступке сотрудника отеля стремительно завоевала сердца пользователей.

Пост дальнобойщика, который регулярно останавливается в одном и том же мотеле, собрал более 31 000 лайков менее чем за сутки, став примером настоящей человеческой доброты. Автор сообщения, пользователь u/MrStrype, опубликовал фотографию пакета с завтраком, оставленного в его номере.

В нем были яйца, картофель, сосиски, датские булочки и банка газировки, все аккуратно завернуто и подписано.

"Работник знает мой график. Поэтому, когда я возвращаюсь после смены, завтрак уже ждет меня", — рассказал водитель.

60-летний Марк, водитель грузовика, уточнил, что нередко приезжает в мотель позже окончания завтрака. Однако сотрудник решил проявить внимание: сам собрал еду и оставил ее в номере, не дожидаясь просьб.

"Когда я впервые увидел завтрак и записку, подумал: "Как мило!" А потом осознал, насколько это редкое проявление заботы", — признался Марк.

Реакция соцсетей

История вызвала бурное обсуждение. Пользователи Reddit не только восхищались поступком, но и делились собственными теплыми воспоминаниями. Один человек написал:

"Это, конечно, мило, но жаль, что вы настолько часто живете в мотелях, что у вас уже есть обычный завтрак".

На это Марк с улыбкой ответил, что еда в отеле все равно лучше, чем на стоянке для грузовиков. Он также добавил, что обычно берет еду с собой: сэндвичи, фрукты, йогурт и чай, но поступок сотрудника стал для него настоящим сюрпризом.

В комментариях под публикацией пользователи вспомнили похожие истории из путешествий. Один турист рассказал, как в парижском отеле администратор приготовил ему завтрак в 5 утра, чтобы он не улетел голодным. Другой поделился, что в Шотландии консьерж принес еду в номер в 4:15, когда гости выезжали на ранний рейс.

"Заставляет осознать, насколько редкой и особенной может быть простая забота", — написал один из пользователей.

