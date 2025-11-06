Частий гість: працівник готелю здивував постояльця несподіваним подарунком (фото)

Публікація на популярному форумі про простий, але неймовірно душевний вчинок співробітника готелю стрімко завоювала серця користувачів.

Пост далекобійника, який регулярно зупиняється в одному і тому ж мотелі, зібрав понад 31 000 лайків менш ніж за добу, ставши прикладом справжньої людської доброти. Автор повідомлення, користувач u/MrStrype, опублікував фотографію пакета зі сніданком, залишеного в його номері.

У ньому були яйця, картопля, сосиски, датські булочки і банка газованої води, все акуратно загорнуто і підписано.

"Працівник знає мій графік. Тому, коли я повертаюся після зміни, сніданок уже чекає на мене", — розповів водій.

60-річний Марк, водій вантажівки, уточнив, що нерідко приїжджає в мотель пізніше закінчення сніданку. Однак співробітник вирішив проявити увагу: сам зібрав їжу і залишив її в номері, не чекаючи прохань.

"Коли я вперше побачив сніданок і записку, подумав: "Як мило!". А потім усвідомив, наскільки це рідкісний прояв турботи", — зізнався Марк.

Сніданок, залишений працівником готелю Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Історія викликала бурхливе обговорення. Користувачі Reddit не лише захоплювалися вчинком, а й ділилися власними теплими спогадами. Один чоловік написав:

"Це, звісно, мило, але шкода, що ви настільки часто живете в мотелях, що у вас уже є звичайний сніданок".

На це Марк з посмішкою відповів, що їжа в готелі все одно краща, ніж на стоянці для вантажівок. Він також додав, що зазвичай бере їжу з собою: сендвічі, фрукти, йогурт і чай, але вчинок співробітника став для нього справжнім сюрпризом.

У коментарях під публікацією користувачі згадали схожі історії з подорожей. Один турист розповів, як у паризькому готелі адміністратор приготував йому сніданок о 5 ранку, щоб він не полетів голодним. Інший поділився, що в Шотландії консьєрж приніс їжу в номер о 4:15, коли гості виїжджали на ранній рейс.

"Примушує усвідомити, наскільки рідкісною та особливою може бути проста турбота", — написав один із користувачів.

