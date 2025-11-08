Собака работает, попугай управляет: дуэт животных покорил интернет своим поведением (видео)

Американка ухаживает за собакой и попугаем, которые довольно мирно живут под одной крышей. Однако женщина заметила, что ее пернатый нашел способ, как пользоваться псом в собственных интересах.

Попугай буквально пользуется "услугами" собаки как дворецким, который открывает ему дверь. Видео с забавным эпизодом женщина выложила в своем TikTok.

На кадрах можно увидеть, как собака аккуратно заходит через дверь и открывает ее. Буквально через несколько секунд попугай идет за четвероногим.

Когда дверь приоткрыта лишь немного, птица не может залететь, поэтому терпеливо сидит на полу и ждет, пока пес откроет шире. И тогда гордо шагает внутрь — будто так и надо.

"Мой попугай ждет, пока собака откроет дверь, чтобы зайти в офис", — говорится в подписи к видео.

Владелица тоже добавляет, что изобретательности пернатому с кличкой Броди "не занимать". Поэтому женщина продолжает наблюдать за взаимодействием животных.

Відео дня

Реакция сети

Пользователи сразу влюбились в этот дуэт животных. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Командная работа — залог успеха";

"Хорошо иметь друзей, которые действуют как дворецкие".

"Подожди меня, у меня маленькие ножки. Эй, собака!".

"Попугаи слишком умны, даже для самих себя".

Ранее Фокус рассказывал о том, что жители аргентинского города страдают от нашествия попугаев. Сейчас на каждого жителя городка приходится около 15 попугаев.

Впоследствии стало известно, что коты получили "на орехи" от взрослого попугая. Две птицы начали оскорблять котенка, но на помощь пришел неожиданный спаситель.