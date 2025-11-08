Собака працює, папуга керує: дует тварин підкорив інтернет своєю поведінкою (відео)

Американка доглядає за собакою та папугою, які доволі мирно живуть під одним дахом. Однак жінка помітила, що її пернатий знайшов спосіб, як користуватися псом у власних інтересах.

Папуга буквально користується "послугами" собаки як дворецьким, який відчиняє йому двері. Відео з кумедним епізодом жінка виклала у своєму TikTok.

На кадрах можна побачити, як собака акуратно заходить через двері та відчиняє їх. Буквально за кілька секунд папуга йде за чотирилапим.

Коли двері прочинені лише трохи, птах не може залетіти, тож терпляче сидить на підлозі й чекає, поки пес відчинить ширше. І тоді гордо крокує всередину — ніби так і треба.

"Мій папуга чекає, поки собака відчинить двері, щоб зайти до офісу", — йдеться в підписі до відео.

Власниця теж додає, що винахідливості пернатому з кличкою Броді "не позичати". Тому жінка продовжує спостерігати за взаємодією тварин.

Реакція мережі

Користувачі одразу закохалися у цей дует тварин. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Командна робота — запорука успіху";

"Добре мати друзів, які діють як дворецькі".

"Почекай мене, у мене маленькі ніжки. Гей, собако!".

"Папуги надто розумні, навіть для самих себе".

