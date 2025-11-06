Неожиданная находка на чердаке превратила переезд пары в настоящий детектив (фото)

Британская пара Эбони и Бастер приобрели старый дом в графстве Эссекс, где планировали сделать качественный ремонт. Однако когда они поднялись на чердак, то не поверить в то, что оставили после себя предыдущие владельцы.

Девушка говорит, что они ожидали увидеть только облупленные обои и старые стены, а обнаружили кипы вещей, став фактически детективами. Обзоры находок пара показала на видео в TikTok.

Пара рассказывает, что они владеют домом 1920-х годов, который был "худшим на улице". Предыдущая владелица, как выяснилось, оставила в нем множество вещей, и лишь через несколько месяцев после переезда Эбони решила проверить, что же там наверху.

Женщина показала, как вместе с партнером распаковывает старые коробки. Внутри были украшения, деревянные фигурки, старые книги и благовония, завернутые в газеты с 1997 года. Некоторые вещи, по датам, пролежали там еще с 1993-го.

Відео дня

Настоящим открытием стал старинный чемодан горчично-желтого цвета, в котором хранилось свадебное платье, детская одежда прошлых десятилетий и даже альбом с образцами почтовых марок. Но самый большой сюрприз ждал в пакете рядом — гигантская оса, величиной с половину руки Эбони.

Женщина подумывала вернуть все вещи владелицы. Но впоследствии поняла, что это просто невозможно по объективной причине.

"Она однажды вернулась, чтобы забрать вещи, но не представляла, сколько их. Мы вынесли все наперед двора, но она так и не пришла. Через три дня мусорщики половину выбросили", — резюмирует женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, ряд пользователей говорят, что такое количество вещей их просто поразило. В то же время они советуют проверить все тщательно, ведь там найдутся раритетные вещи, которые можно будет неплохо продать в комиссионном магазине.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Винтажная детская одежда может стоить немало";

"Я увидела сервис, некоторые вещи из сервировки. Думаю, можно продать";

"А еще же были инструменты, предметы ручной работы";

"Вы с Баззой стали детективами. Поищите, только осторожно — а то осы уже хватило!".

Ранее Фокус рассказывал, как семья нашла сотни редких украшений на чердаке. Коллекцию обнаружили в одном из двух старинных лакированных сундуков, традиционно предназначенных для хранения кимоно.

Впоследствии сообщалось, что украинка показала невероятные находки на чердаке дома. Девушка заметила коробку с безделушками из своего детства, а увиденное растрогало пользователей сети до глубины души.