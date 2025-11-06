Несподівана знахідка на горищі перетворила переїзд пари на справжній детектив (фото)
Британська пара Ебоні та Бастер придбали старий будинок у графстві Ессекс, де планували зробити якісний ремонт. Однак коли вони піднялися на горище, то не повірити в те, що лишили після себе попередні власники.
Дівчина говорить, що вони очікували побачити лише облуплені шпалери та старі стіни, а виявили стоси речей, ставши фактично детективи. Огляди знахідок пара показала на відео в TikTok.
Пара розповідає, що вони володіють будинком 1920-х років, який був "найгіршим на вулиці". Попередня власниця, як з’ясувалося, залишила в ньому безліч речей, і лише через кілька місяців після переїзду Ебоні вирішила перевірити, що ж там нагорі.
Жінка показала, як разом із партнером розпаковує старі коробки. Усередині були прикраси, дерев’яні фігурки, старі книги та пахощі, загорнуті в газети з 1997 року. Деякі речі, за датами, пролежали там ще з 1993-го.
Справжнім відкриттям стала старовинна валіза гірчично-жовтого кольору, у якій зберігалася весільна сукня, дитячий одяг минулих десятиліть і навіть альбом зі зразками поштових марок. Але найбільший сюрприз чекав у пакеті поруч — гігантська оса, завбільшки з половину руки Ебоні.
Жінка подумувала повернути всі речі власниці. Та згодом зрозуміла, що це просто неможливо з об'єктивної причини.
"Вона одного разу повернулася, щоб забрати речі, але не уявляла, скільки їх. Ми винесли все наперед двору, але вона так і не прийшла. Через три дні сміттярі половину викинули", — резюмує жінка.
Реакція соцмереж
У коментарях до відео, низка юзерів кажуть, що така кількість речей їх просто вразила. Водночас вони радять перевірити все ретельно, адже там знайдуться раритетні речі, які можна буде непогано продати в комісійному магазині.
Найбільше підтримки отримали такі репліки:
- "Вінтажний дитячий одяг може коштувати чимало";
- "Я побачила сервіс, деякі речі з сервірування. Думаю, можна продати";
- "А ще ж були інструменти, предмети ручної роботи";
- "Ви з Баззою стали детективами. Пошукайте, тільки обережно — а то оси вже вистачило!".
