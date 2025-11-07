Дом стал мишенью для ДТП: мужчина потратил $30 тысяч, чтобы защитить семью (видео)

Житель города Аврора, штат Колорадо (США), оказался в центре череды странных происшествий. В его дом за последний год трижды врезались автомобили.

Американец Дэниел Геламикаэль признался, что больше не чувствует себя в безопасности даже дома. Об этом пишет People.

По словам мужчины, первый наезд произошел, когда в его гараж врезался угнанный автомобиль. После второго инцидента он потратил около 30 тысяч долларов на строительство бетонного ограждения вокруг участка.

"Это был единственный способ почувствовать себя в безопасности. У меня не было выбора", — рассказал мужчина.

Однако даже после этого инциденты не прекратились. В сентябре очередная машина врезалась в бетонную стену, а через месяц пострадал соседний дом. Последняя авария произошла на прошлой неделе — водитель потерял управление и въехал в дом на перекрестке улиц.

Відео дня

По данным полиции, за рулем находился 25-летний Таджхэ Дарден. Он скрылся с места происшествия, но был задержан полицейским через две минуты. Мужчина получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Позже ему выписали повестку за отсутствие страховки, неосторожное вождение и оставление места ДТП.

Жители района признаются, что боятся за свои жизни. Антонио Ортис, чей дом также пострадал от наезда несколько лет назад, построил цементные укрепления вокруг дома.

"Я боюсь, что однажды они врежутся прямо в спальню, пока мы спим", — поделился он.

Городские власти Авроры сообщили, что знают о частых авариях на этом участке дороги. Однако они отметили, что улица Пеория — это четырехполосная магистраль с ограничением скорости 35 миль в час, и установка лежачих полицейских может помешать работе экстренных служб. Тем не менее, чиновники заявили, что продолжают анализировать данные о ДТП и рассматривать возможные инженерные меры для повышения безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что осколок метеорита врезался в лобовое стекло Tesla. Ветеринар Эндрю Мелвилл-Смит и его жена чудом выжили, а эксперты заявили, что это может быть первый в мире подобный случай.

Также стало известно, что пенсионер три дня выживал в овраге, питаясь только вином. На юге Франции произошла удивительная история спасения, которая поразила даже опытных спасателей.