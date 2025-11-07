Будинок став мішенню для ДТП: чоловік витратив $30 тисяч, щоб захистити сім'ю (відео)

Житель міста Аврора, штат Колорадо (США), опинився в центрі низки дивних подій. У його будинок за останній рік тричі врізалися автомобілі.

Американець Деніел Геламікаель зізнався, що більше не почувається в безпеці навіть удома. Про це пише People.

За словами чоловіка, перший наїзд стався, коли в його гараж врізався викрадений автомобіль. Після другого інциденту він витратив близько 30 тисяч доларів на будівництво бетонної огорожі навколо ділянки.

"Це був єдиний спосіб відчути себе в безпеці. У мене не було вибору", — розповів чоловік.

Однак навіть після цього інциденти не припинилися. У вересні чергова машина врізалася в бетонну стіну, а через місяць постраждав сусідній будинок. Остання аварія сталася минулого тижня — водій втратив керування і в'їхав у будинок на перехресті вулиць.

За даними поліції, за кермом перебував 25-річний Таджхе Дарден. Він втік з місця події, але був затриманий поліцейським через дві хвилини. Чоловік дістав легкі травми і його доправили в лікарню. Пізніше йому виписали повістку за відсутність страховки, необережне водіння і залишення місця ДТП.

Жителі району зізнаються, що бояться за свої життя. Антоніо Ортіс, чий будинок також постраждав від наїзду кілька років тому, побудував цементні укріплення навколо будинку.

"Я боюся, що одного разу вони вріжуться прямо в спальню, поки ми спимо", — поділився він.

Міська влада Аврори повідомила, що знає про часті аварії на цій ділянці дороги. Однак вона зазначила, що вулиця Пеорія — це чотирисмугова магістраль з обмеженням швидкості 35 миль на годину, і встановлення лежачих поліцейських може перешкодити роботі екстрених служб. Проте чиновники заявили, що продовжують аналізувати дані про ДТП і розглядати можливі інженерні заходи для підвищення безпеки.

