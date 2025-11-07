Необычное съемное жилье: гости спят рядом с очаровательным пони (фото)

На платформе Airbnb появилось необычное предложение. Любой желающий провести ночь в конюшне с очаровательным миниатюрным шетлендским пони по кличке Бэзил.

Уникальное жилье, расположенное в Ноттингемшире, Великобритания, стало настоящим хитом среди любителей животных и деревенской атмосферы. Об этом пишет Mirror.

28-летняя Бриттани Спэрхэм решила превратить свою конюшню в необычные апартаменты во время пандемии COVID-19, когда резко вырос интерес к отдыху на природе. Дом с общей стеной с конюшней вдохновил хозяйку на идею создать проход, через который гости смогут видеть пони Бэзила прямо из комнаты.

Миниатюрный 12-летний шетлендский пони быстро стал звездой Airbnb — посетители признаются, что приезжают не столько ради живописного вида, сколько ради общения с харизматичным соседом. Сам Бэзил, по словам хозяйки, любит внимание и с удовольствием возвращается в свою конюшню на ночь.

Гости Airbnb могут провести ночь в уютной комнате, соседствующей с конюшней пони Бэзила Фото: SWNS

Постройка, расположенная на территории усадьбы 17 века, рассчитана на четырех гостей. В ней есть кухня, ванная комната, двуспальная и двухъярусные кровати и камин с грилем. Гости могут наблюдать за коровами, овцами, лошадьми и даже норвежскими лесными кошками.

Аренда возможна минимум на две ночи, стоимость начинается от 360 фунтов стерлингов. Несмотря на предупреждение о возможных "шумах и запахах", брони расписаны на месяцы вперед, а некоторые посетители возвращаются уже по восемь раз.

"Сначала все шло медленно, пока о нас не узнали. Теперь даты брони заняты на год вперед. Бэзил стал частью нашей семьи и символом этого места", — вспоминает Бриттани.

Издание отмечает, что владельцы следят за порядком, хотя не обходится без курьезов. Так, однажды спасенная овца случайно забралась в дом и оставила след на кровати — но гости восприняли это с юмором.

