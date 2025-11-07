Незвичайне орендоване житло: гості сплять поруч із чарівним поні (фото)

На платформі Airbnb з'явилася незвичайна пропозиція. Будь-хто охочий провести ніч у стайні з чарівним мініатюрним шетлендським поні на прізвисько Безіл.

Унікальне житло, розташоване в Ноттінгемширі, Велика Британія, стало справжнім хітом серед любителів тварин і сільської атмосфери. Про це пише Mirror.

28-річна Бріттані Сперхем вирішила перетворити свою стайню на незвичайні апартаменти під час пандемії COVID-19, коли різко зріс інтерес до відпочинку на природі. Будинок зі спільною стіною зі стайнею надихнув господиню на ідею створити прохід, через який гості зможуть бачити поні Безіла просто з кімнати.

Мініатюрний 12-річний шетлендський поні швидко став зіркою Airbnb — відвідувачі зізнаються, що приїжджають не стільки заради мальовничого краєвиду, скільки заради спілкування з харизматичним сусідом. Сам Безіл, за словами господині, полюбляє увагу і залюбки повертається до своєї стайні на ніч.

Гості Airbnb можуть провести ніч у затишній кімнаті, що сусідить зі стайнею поні Безіла Фото: SWNS

Споруда, розташована на території садиби 17 століття, розрахована на чотирьох гостей. У ній є кухня, ванна кімната, двоспальне і двоярусні ліжка та камін із грилем. Гості можуть спостерігати за коровами, вівцями, кіньми та навіть норвезькими лісовими кішками.

Оренда можлива мінімум на дві ночі, вартість починається від 360 фунтів стерлінгів. Попри попередження про можливі "шуми та запахи", броні розписані на місяці вперед, а деякі відвідувачі повертаються вже по вісім разів.

"Спочатку все йшло повільно, поки про нас не дізналися. Тепер дати броні зайняті на рік вперед. Безіл став частиною нашої сім'ї та символом цього місця", — згадує Бріттані.

Видання зазначає, що власники стежать за порядком, хоча не обходиться без курйозів. Так, одного разу врятована вівця випадково залізла в будинок і залишила слід на ліжку — але гості сприйняли це з гумором.

