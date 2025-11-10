Женщина нашла тайную дверь и раскрыла 80-летний секрет дома (видео)

Женщина, которая занимается реставрацией домов, обнаружила скрытые дверцы в одном из старых коттеджей. Она была ошеломлена тем, что увидела внутри, чем также поразила сеть.

По ее словам, найденные предметы за дверью были "самой странной вещью" всего проекта, говорится в ролике в Instagram.

На видео видно, как женщина пытается открыть дверцу, которая, судя по всему, не открывалась десятилетиями. Она объяснила, что долго не могла ее расшатать — та просто застряла от времени.

В конце концов, вооружившись маленьким ломиком, женщина все же смогла их открыть. Через мгновение она буквально застыла от удивления — за дверью скрывался узенький шкафчик с несколькими полочками.

На двух стояли старые банки и бутылочки, которые, казалось, не трогали десятки лет. Когда женщина начала рассматривать странные емкости, ее ждало новое открытие — бутылочка касторового масла, потом — загадочный "эликсир", который рекламировался как слабительное.

Когда женщина взяла в руки одну из жестяных банок, смогла даже приблизительно определить возраст коллекции — на этикетке было написано "clinical trial supply of Senokot" (образец для клинических испытаний Senokot). Препарат Senokot появился в продаже в начале 1950-х как шоколадные гранулы. Это означает, что шкафчику уже около 70-80 лет.

"Это, наверное, еще со времен, когда дом только построили! 40-е или 50-е годы! Да это же целый шкаф от запоров! Ха-ха! Обожаю это!" — сказала женщина.

Журналисты пишут, что странным является тот факт, как препарат из США оказался в Британии в 1950-х годах. Автор видео не предоставила подписчикам больше подробностей о загадочном шкафчике.

Реакция сети

В комментариях к популярному ролику, юзеры не скрывали удивления от увиденного. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Ого, не ожидал такое увидеть!";

"А я думала, что это — вход куда-то в тайную комнату";

"Старые микстуры. Ей-Богу, чего только не найдешь";

"Ух ты, это действительно интересно. Я вот не ожидал увидеть нечто подобное".

