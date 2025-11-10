Жінка знайшла таємні двері та розкрила 80-річний секрет будинку (відео)

Жінка, яка займається реставрацією будинків, виявила приховані дверцята в одному зі старих котеджів. Вона була приголомшена тим, що побачила всередині, чим також вразила мережу.

За її словами, знайдені предмети за дверима були "найдивнішою річчю" усього проєкту, йдеться в ролику в Instagram.

На відео видно, як жінка намагається відчинити дверцята, які, судячи з усього, не відкривалися десятиліттями. Вона пояснила, що довго не могла їх розхитати — ті просто застрягли від часу.

Зрештою, озброївшись маленьким ломиком, жінка все ж змогла їх відчинити. За мить вона буквально застигла від подиву — за дверима ховалася вузенька шафка з кількома поличками.

На двох стояли старі банки та пляшечки, які, здавалося, не чіпали десятки років. Коли жінка почала розглядати дивні місткості, її чекало нове відкриття — пляшечка касторової олії, потім — загадковий "еліксир", який рекламувався як проносне.

Коли жінка взяла до рук одну з жерстяних банок, змогла навіть приблизно визначити вік колекції — на етикетці було написано "clinical trial supply of Senokot" (зразок для клінічних випробувань Senokot). Препарат Senokot з’явився у продажу на початку 1950-х як шоколадні гранули. Це означає, що шафці вже близько 70–80 років.

"Це, мабуть, ще з часів, коли будинок тільки збудували! 40-ві чи 50-ті роки! Та це ж ціла шафа від закрепів! Ха-ха! Обожнюю це!" — сказала жінка.

Журналісти пишуть, що дивним є той факт, як препарат із США опинився в Британії в 1950-х роках. Авторка відео не надала підписникам більше подробиць про загадкову шафку.

Реакція мережі

У коментарях до популярного ролика, юзери не приховували здивування від побаченого. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Ого, не чекав таке побачити!";

"А я думала, що це — вхід кудись в таємну кімнату";

"Старі мікстури. Їй-Богу, чого тільки не знайдеш";

"Воу, це справді цікаво. Я от не очікував побачити щось подібне".

