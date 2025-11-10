Постояльцы отеля шокированы "отвратительным" поведением работника с простынями (видео)

Посетители отеля Expressway Suites в городе Фарго, Северная Дакота (США), стали свидетелями сцены, которую они позже назвали "самой странной за все путешествия".

Гости заметили, как сотрудник отеля бросает простыни в общественное джакузи возле бассейна и перемешивает их веником. Об этом пишет New York Post.

Сначала очевидцы решили, что персонал пытается устранить поломку дренажной системы, однако вскоре стало ясно: джакузи используется как стиральная машина. Один из гостей заявил, что это выглядело "отвратительно" и "абсолютно антисанитарно". Люди задавались вопросом: "А не спим ли мы на этих простынях?"

Сотрудники отеля пояснили, что простыни якобы были уже выстираны, а джакузи использовалось лишь для удаления мелких пятен. После процедуры, по их словам, вода спускалась, а ванна тщательно очищалась с применением дезинфицирующих средств. Руководство заявило, что такой метод — "крайняя мера" и применяется только к белью, предназначенному к списанию, и вне рабочего времени бассейна.

Однако объяснения мало кого убедили. Видео, снятое гостями, быстро распространилось в соцсетях, вызвав бурные обсуждения. Пользователи писали, что подобное поведение персонала подрывает доверие к отельной индустрии, а некоторые даже заявили, что больше никогда не воспользуются джакузи в гостиницах.

Несмотря на это, руководство Expressway Suites утверждает, что ситуация была неправильно понята и не представляет опасности для гостей. Но после инцидента многие отдыхающие потребовали заменить белье и провести внеплановую санитарную проверку.

