Постояльці готелю шоковані "огидною" поведінкою працівника з простирадлами (відео)

Відвідувачі готелю Expressway Suites у місті Фарго, Північна Дакота (США), стали свідками сцени, яку вони пізніше назвали "найдивнішою за всі подорожі".

Гості помітили, як співробітник готелю кидає простирадла в громадське джакузі біля басейну і перемішує їх віником. Про це пише New York Post.

Спочатку очевидці вирішили, що персонал намагається усунути несправність дренажної системи, проте незабаром стало зрозуміло: джакузі використовується як пральна машина. Один із гостей заявив, що це виглядало "огидно" і "абсолютно антисанітарно". Люди задавалися питанням: "А чи не спимо ми на цих простирадлах?"

Співробітники готелю пояснили, що простирадла нібито були вже випрані, а джакузі використовувалося лише для видалення дрібних плям. Після процедури, за їхніми словами, воду спускали, а ванну ретельно очищали із застосуванням дезінфікуючих засобів. Керівництво заявило, що такий метод — "крайній захід" і застосовується тільки до білизни, призначеної до списання, і поза робочим часом басейну.

Однак пояснення мало кого переконали. Відео, зняте гостями, швидко поширилося в соцмережах, викликавши бурхливі обговорення. Користувачі писали, що така поведінка персоналу підриває довіру до готельної індустрії, а дехто навіть заявив, що більше ніколи не скористається джакузі в готелях.

Попри це, керівництво Expressway Suites стверджує, що ситуація була неправильно зрозуміла і не становить небезпеки для гостей. Але після інциденту багато відпочивальників вимагали замінити білизну і провести позапланову санітарну перевірку.

