Женщина утверждает, что ей стерли память, чтобы скрыть ее инопланетное прошлое (видео)

Жительница Брайтона (Великобритания) по имени Розанна Ханнесс утверждает, что она прибыла на Землю из другого созвездия. Женщина уверяет, что обладает неопровержимыми доказательствами своего инопланетного происхождения и миссии помочь человечеству.

Розанна Ханнесс называет себя "звездным семенем" — существом, чья душа пришла на Землю из другой звездной системы. Об этом пишет The Sun.

По словам женщины, однажды ее осенило "внезапное озарение", открывшее всю правду о ее истинном происхождении. Она утверждает, что внутри нее находится доказательство существования внеземной жизни.

Женщина рассказала, что с детства ощущала связь с "темной стороной бытия" и видела яркие сны, в которых парила над городами и океанами. Позже, в подростковом возрасте, Розанна встретила духовного наставника и прошла серию дыхательных практик, которые, по ее словам, помогли ей "вспомнить" свое истинное предназначение.

Відео дня

По словам женщины, однажды ее осенило "внезапное озарение" Фото: Instagram

Ханнесс уверена, что прибыла из системы Плеяд, расположенной примерно в 440 световых годах от Земли. Там, как она утверждает, обитает миролюбивый и высокоразвитый вид существ, чьи технологии значительно превосходят человеческие.

"Мои воспоминания были стерты перед прибытием, чтобы я могла привыкнуть к земной жизни. Моя миссия — помогать людям соединиться со своим высшим "Я" и освободиться от ограничивающих убеждений", — объясняет Розанна.

Несмотря на скептицизм окружающих, женщина продолжает делиться своими откровениями и проводить духовные сеансы, помогая другим "вспомнить" свое космическое происхождение.

Ранее Фокус сообщал, что таинственный светящийся шар завис над вулканом. Официальных комментариев относительно природы странного объекта пока не поступало.

Также стало известно, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.