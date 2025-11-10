Жінка стверджує, що їй стерли пам'ять, щоб приховати її інопланетне минуле (відео)

Мешканка Брайтона (Велика Британія) на ім'я Розанна Ханнесс стверджує, що вона прибула на Землю з іншого сузір'я. Жінка запевняє, що має неспростовні докази свого інопланетного походження і місії допомогти людству.

Розанна Ганнесс називає себе "зоряним насінням" — істотою, чия душа прийшла на Землю з іншої зоряної системи. Про це пише The Sun.

За словами жінки, одного разу її осінило "раптове осяяння", що відкрило всю правду про її справжнє походження. Вона стверджує, що всередині неї знаходиться доказ існування позаземного життя.

Жінка розповіла, що з дитинства відчувала зв'язок із "темним боком буття" і бачила яскраві сни, в яких ширяла над містами й океанами. Пізніше, в підлітковому віці, Розанна зустріла духовного наставника і пройшла серію дихальних практик, які, за її словами, допомогли їй "згадати" своє справжнє призначення.

Ганнесс впевнена, що прибула із системи Плеяд, розташованої приблизно за 440 світлових років від Землі. Там, як вона стверджує, мешкає миролюбний і високорозвинений вид істот, чиї технології значно перевершують людські.

"Мої спогади були стерті перед прибуттям, щоб я могла звикнути до земного життя. Моя місія — допомагати людям з'єднатися зі своїм вищим "Я" і звільнитися від обмежувальних переконань", — пояснює Розанна.

Попри скептицизм оточуючих, жінка продовжує ділитися своїми одкровеннями і проводити духовні сеанси, допомагаючи іншим "згадати" своє космічне походження.

