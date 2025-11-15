Мужчина стал миллионером после занятий в спортзале: этому поспособствовала случайность

Житель США решил провести день на тренировке, после чего поехал в магазин за напитками после спортзала. Это решение сделало американца миллионером, когда он того не ожидал.

Житель штата Мэриленд говорит, что случайно заехал в супермаркет за водой и продуктами и даже не думал, что сможет выиграть солидную сумму средств. Об этом сообщает оператор лотереи штата.

Там указывают, что 16 октября мужчина из округа Принц-Джордж вышел из тренажерного зала. Дал он решил заехать в магазин, где и купил несколько лотерейных билетов.

А уже 18 октября стало неожиданное — его спонтанная покупка принесла ему крупный выигрыш в розыгрыше по одному из билетов.

Мужчина купил билеты ради развлечения Фото: CNN

"Я не мог поверить, когда увидел на экране $150 012 (почти 6,3 млн грн)", — признался победитель.

Американец говорит, что сразу позвал жену, чтобы та убедилась в его выигрыше. Именно неизвестный победитель говорит, что это было "просто невероятно".

Відео дня

Мужчина говорит, что пока планирует сохранить выигранные деньги. Также он не исключает, что они помогут сделать праздники в этом году немного щедрее.

Ранее Фокус рассказывал о том, как выигранные миллионы разрушили жизнь мужчины и семьи. Пекарь из Британии Кит Гоуф сорвал большой приз в лотерею, чем изменил жизнь своей семьи к лучшему.

Впоследствии стало известно, что поход в парикмахерскую сделал мужчину богатым. Мужчина планировал подстричься, но никак не рассчитывал стать миллионером.