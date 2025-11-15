Чоловік став мільйонером після занять у спортзалі: цьому посприяла випадковість

Мешканець США вирішив провести день на тренуванні, після чого поїхав до магазину за напоями після спортзалу. Це рішення зробило американця мільйонером, коли він того не очікував.

Житель штату Меріленд говорить, що випадково заїхав до супермаркету за водою та продуктами та навіть не думав, що зможе виграти солідну суму коштів. Про це повідомляє оператор лотереї штату.

Там вказують, що 16 жовтня чоловік з округу Принц-Джордж вийшов із тренажерного залу. Дал він вирішив заїхати до магазину, де і купив кілька лотерейних білетів.

А вже 18 жовтня стало неочікуване — його спонтанна покупка принесла йому великий виграш у розіграші за одним з білетів.

Чоловік купив білети заради розваги Фото: CNN

"Я не міг повірити, коли побачив на екрані $150 012 (майже 6,3 млн грн)", — зізнався переможець.

Американець каже, що одразу покликав дружину, аби та пересвідчилася в його виграші. Саме невідомий переможець каже, що це було "просто неймовірно".

Відео дня

Чоловік каже, що поки планує зберегти виграні гроші. Також він не виключає, що вони допоможуть зробити свята цього року трохи щедрішими.

Раніше Фокус розповідав про те, як виграні мільйони зруйнували життя чоловіка та родини. Пекар з Британії Кіт Гоуф зірвав великий приз у лотерею, чим змінив життя своєї родини на краще.

Згодом стало відомо, що похід у перукарню зробив чоловіка багатим. Чоловік планував підстригтися, але ніяк не розраховував стати мільйонером.