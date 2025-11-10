Мужчина нашел загадочный сундук в саду: найденное заставило обратиться к копам (фото)

Житель Британии наткнулся на забытую и старую металлическую коробку, пока копал и работал в собственном саду. Когда он обнаружил большой объект, то сделал довольно жуткое открытие.

Мужчина рассказывает, что сразу подумал, что это может быть саркофаг или могила человека. Фото с места работ он выложил в заметке в Reddit.

Житель Туманного Альбиона предполагает, что это мог быть именно гроб или саркофаг. На то он имеет две причины так думать.

"По картам примерно 1850 года на этом месте была часовня. Я обратился к археологической группе, связанной с советом, но пока не получил ответа", — рассказал британец.

Археологи выдвинули вероятную версию происхождения этой камеры Фото: Reddit

Несмотря на обращение в полицию, правоохранители, по его словам, не проявили интереса расследовать находку, если не будут найдены кости. В поисках ответов мужчина добавил, что сообщил копам, но к его удивлению приехало двое правоохранителей.

Они не знали, что с этим делать, и были довольны ситуацией, если не нашли костей. А теперь, когда у меня есть время для копания, я нашел следующее:

"Конструкция достигает примерно 3-4 фута (1-1,2 метра) вглубь. Примечательно, что на полтора фута (45 см) вниз стены значительно толще Дно прочное и соединенное со стенами, поэтому фактически содержимое полностью заперто внутри. Любые идеи у Вас есть, что же это может быть?" — подытожил мужчина.

Мужчина ждет выводов экспертов Фото: Reddit

Реакции пользователей

Пользователи разделились в своей версии о том, что это может быть. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"А куда возвращен объект? Это хороший способ определить, могила ли это. Кстати, когда-то я нашел человеческий череп, копая землю. Случайно сделал отверстие в черепе, просунул руку в зубы и глазницы";

"Традиционно церкви хоронили людей лицом на восток, по направлению к Иерусалиму. Поэтому это может быть саркофаг".

"Откройте его. Или вы найдете кости, из которых можно сложить скелет, или наткнетесь на что-то другое. В любом случае — ничего не теряете";

"Меня немного пугает, что вы не нашли скелет, потому что единственный возможный вариант — это то, что труп превратился в зомби и сейчас на свободе";

"Я изучаю истории бункеров времен Второй мировой и Холодной войны. Это точно дыра в земле, которая ведет к какому-то объекту или локации. Продолжайте копать и сообщайте о находках, это может стать самым большим достижением в вашей жизни!".

