Чоловік знайшов загадкову скриню в саду: знайдене змусило звернутися до копів (фото)

Мешканець Британії натрапив на забуту та стару металеву коробку, поки копав і працював у власному саду. Коли він виявив великий об’єкт, то зробив доволі моторошне відкриття.

Чоловік розповідає, що одразу подумав, що це може бути саркофаг або могила людини. Фото з місця робіт він виклав у дописі в Reddit.

Мешканець Туманного Альбіону припускає, що це могла бути саме домовина чи саркофаг. На те він має дві причини так думати.

"За картами приблизно 1850 року на цьому місці була каплиця. Я звернувся до археологічної групи, пов’язаної з радою, але поки не отримав відповіді", — розповів британець.

Археологи висунули ймовірну версію походження цієї камери Фото: Reddit

Попри звернення до поліції, правоохоронці, за його словами, не виявили інтересу розслідувати знахідку, якщо не будуть знайдені кістки. У пошуках відповідей чоловік додав, що повідомив копам, аде на його подив приїхало двоє правоохоронців.

Вони не знали, що з цим робити, і були задоволені ситуацією, якщо не знайдуть кісток. А тепер, коли у мене є час для копання, я знайшов наступне:

"Конструкція сягає приблизно 3–4 фути (1-1,2 метра) вглиб. Примітно, що на півтора фута (45 см) вниз стіни значно товщають Дно міцне й з’єднане зі стінами, тому фактично вміст повністю замкнений всередині. Будь-які ідеї у Вас є, що ж це може бути?" — підсумував чоловік.

Чоловік чекає висновків експертів Фото: Reddit

Реакції користувачів

Користувачі розділилися у своїй версії про те, що це може бути. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"А куди повернено об’єкт? Це хороший спосіб визначити, чи могила це. До речі, колись я знайшов людський череп, копаючи землю. Випадково зробив отвір у черепі, просунув руку в зуби та очниці";

"Традиційно церкви ховали людей обличчям на схід, у напрямку до Єрусалиму. Тому це може бути саркофаг".

"Відкрийте її. Або ви знайдете кістки, з яких можна скласти скелет, або натрапите на щось інше. У будь-якому випадку — нічого не втрачаєте";

"Мене трохи лякає, що ви не знайшли скелет, бо єдиний можливий варіант — це те, що труп перетворився на зомбі й зараз на волі";

"Я вивчаю історії бункерів часів Другої світової та Холодної війни. Це точно дірка в землі, яка веде до якось об'єкта чи локації. Продовжуйте копати та повідомляйте про знахідки, це може стати найбільшим досягненням у вашому житті!".

