Девушка выставила на продажу крекер и получила предложение в 1,6 млн гривен (видео)

Хэтти Картер из Кембриджшира (Великобритания) ради шутки выставила на продажу обычный крекер и была ошеломлена, когда покупатели начали предлагать тысячи фунтов.

По словам британки, один из пользователей действительно купил крекер за 1 фунт (55 гривен), и она уже собиралась отправить целую упаковку в подарок, но покупатель отменил заказ. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Иногда самые нелепые идеи становятся вирусными. Менеджер по социальным сетям из Кембриджшира, Хэтти Картер, просто шутила со своим 10-летним племянником, когда выставила на продажу обычный крекер на платформе секонд-хенда Vinted. Но спустя несколько часов ее телефон буквально не умолкал. Объявление набрало тысячи просмотров, сотни комментариев и даже предложения на десятки тысяч фунтов стерлингов.

Відео дня

Британка рассказала, что они с племянником просто развлекались, добавляя вещи для продажи. Мальчик предложил ей попробовать выставить что-то совершенно бесполезное — например, один крекер. Ради интереса женщина согласилась, указав в описании: "Один из одного. Крекер. Вкусно".

Поначалу это выглядело как безобидная шутка, но уже через несколько минут Хэтти начала получать уведомления о новых просмотрах, лайках и сообщениях.

"Мой телефон сошел с ума — более 7000 просмотров, сотни добавлений в избранное, десятки предложений. И вдруг кто-то предложил 10 000 фунтов, потом 30 000 (1,6 млн гривен). Я подумала, что это розыгрыш", — рассказала она в TikTok.

По словам британки, один из пользователей действительно купил крекер за 1 фунт, и она уже собиралась отправить целую упаковку в подарок, но покупатель отменил заказ. Тем не менее, шумиха вокруг объявления подстегнула интерес к ее другим лотам — просмотры и продажи резко выросли.

Зрители TikTok оценили ситуацию с юмором. Один пользователь написал: "Вот что значит маркетинг XXI века". Другой добавил: "Похоже, этот крекер стоит целое состояние".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил вскрыть копилку спустя 10 лет и не поверил своим глазам. Итог оказался впечатляющим. Общая сумма составила 686 долларов (почти 29 тысяч гривен).

Также стало известно, что девушка купила милую шкатулку, но внутри оказалась жуткая находка. Девушка записала момент открытия на видео, и ролик быстро набрал популярность в сети.