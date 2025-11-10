Дівчина виставила на продаж крекер і отримала пропозицію в 1,6 млн гривень (відео)

Гетті Картер із Кембриджшира (Велика Британія) заради жарту виставила на продаж звичайний крекер і була приголомшена, коли покупці почали пропонувати тисячі фунтів.

За словами британки, один із користувачів дійсно купив крекер за 1 фунт (55 гривень), і вона вже збиралася відправити цілу упаковку в подарунок, але покупець скасував замовлення. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Іноді найбезглуздіші ідеї стають вірусними. Менеджерка із соціальних мереж із Кембриджшира, Гетті Картер, просто жартувала зі своїм 10-річним племінником, коли виставила на продаж звичайний крекер на платформі секонд-хенду Vinted. Але через кілька годин її телефон буквально не замовкав. Оголошення набрало тисячі переглядів, сотні коментарів і навіть пропозиції на десятки тисяч фунтів стерлінгів.

Британка розповіла, що вони з племінником просто розважалися, додаючи речі для продажу. Хлопчик запропонував їй спробувати виставити щось абсолютно непотрібне — наприклад, один крекер. Заради інтересу жінка погодилася, вказавши в описі: "Один з одного. Крекер. Смачно".

Спочатку це виглядало як нешкідливий жарт, але вже за кілька хвилин Гетті почала отримувати повідомлення про нові перегляди, лайки та повідомлення.

"Мій телефон збожеволів — понад 7000 переглядів, сотні додавань у вибране, десятки пропозицій. І раптом хтось запропонував 10 000 фунтів, потім 30 000 (1,6 млн гривень). Я подумала, що це розіграш", — розповіла вона в TikTok.

За словами британки, один з користувачів дійсно купив крекер за 1 фунт, і вона вже збиралася відправити цілу упаковку в подарунок, але покупець скасував замовлення. Проте галас навколо оголошення підстьобнув інтерес до її інших лотів — перегляди та продажі різко зросли.

Глядачі TikTok оцінили ситуацію з гумором. Один користувач написав: "Ось що означає маркетинг XXI століття". Інший додав: "Схоже, цей крекер коштує цілий статок".

