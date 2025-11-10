Заброшенный особняк в стиле Тюдоров скрывает невероятную тайну (видео)

В сельской местности Онтарио, Канада, обнаружили недостроенный особняк в стиле Тюдоров, который, несмотря на заброшенный вид, сохранил внутри неожиданные тайны.

Городские исследователи нашли в Канаде недостроенный дом с "залами для вечеринок" и следами роскоши. Фото и видео, опубликованные на форуме Reddit и YouTube, вызвали живую реакцию пользователей.

Здание, по-видимому, было оставлено на этапе строительства: часть стен не возведена, а башенка на фасаде так и осталась незавершенной.

Внутри исследователи увидели деревянные балки, широкая веранда, несколько ванных комнат и просторная кухня. Однако признаки запущенности сразу бросились в глаза. Они заметили дыры в полу и потолке, снятые трубы и провода, следы демонтажа кондиционеров и разбросанный везде мусор.

Несмотря на разруху, в столовой сохранился массивный деревянный шкаф-витрина — вероятно, единственный предмет мебели, который не удалось вынести. На участке также есть гараж для двух машин и джакузи под открытым небом.

Городские исследователи отметили, что главная загадка особняка скрывалась на первом этаже. Особенностью оказался просторный зал для вечеринок с двумя круглыми кирпичными башнями. В одной из них находится винтовая лестница, ведущая на обзорную площадку, откуда открывается вид на всю просторную комнату.

Главной особенностью оказался просторный зал для вечеринок с двумя круглыми кирпичными башнями Фото: Reddit

Фотографии и видео, опубликованные исследователями на Reddit и YouTube, вызвали живую реакцию пользователей. Одни восхищались архитектурой, другие же испугались лестницы: "Эта винтовая лестница до смерти пугает! Не стоит подниматься по ней ночью". Третьи предположили, что дом могли бросить после смерти владельца или из-за юридических проблем с наследством.

Некоторые комментаторы даже отметили, что заброшенное здание могло бы стать идеальным местом для средневековых постановок или атмосферной таверной.

