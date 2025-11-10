Покинутий особняк у стилі Тюдорів приховує неймовірну таємницю (відео)

У сільській місцевості Онтаріо, Канада, виявили недобудований особняк у стилі Тюдорів, який, незважаючи на занедбаний вигляд, зберіг усередині несподівані таємниці.

Міські дослідники знайшли в Канаді недобудований будинок із "залами для вечірок" і слідами розкоші. Фото і відео, опубліковані на форумі Reddit і YouTube, викликали жваву реакцію користувачів.

Будівлю, мабуть, було залишено на етапі будівництва: частина стін не зведена, а башточка на фасаді так і залишилася незавершеною.

Всередині дослідники побачили дерев'яні балки, широку веранду, кілька ванних кімнат і простору кухню. Однак ознаки занедбаності одразу кинулися в очі. Вони помітили дірки в підлозі та стелі, зняті труби та дроти, сліди демонтажу кондиціонерів і розкидане скрізь сміття.

Попри розруху, в їдальні збереглася масивна дерев'яна шафа-вітрина — ймовірно, єдиний предмет меблів, який не вдалося винести. На ділянці також є гараж для двох машин і джакузі просто неба.

Міські дослідники зазначили, що головна загадка особняка ховалася на першому поверсі. Особливістю виявилася простора зала для вечірок із двома круглими цегляними вежами. В одній із них розташовані гвинтові сходи, що ведуть на оглядовий майданчик, звідки відкривається вид на всю простору кімнату.

Головною особливістю виявився просторий зал для вечірок із двома круглими цегляними вежами Фото: Reddit

Фотографії та відео, опубліковані дослідниками на Reddit і YouTube, викликали жваву реакцію користувачів. Одні захоплювалися архітектурою, інші ж злякалися сходів: "Ці гвинтові сходи до смерті лякають! Не варто підніматися ними вночі". Треті припустили, що будинок могли покинути після смерті власника або через юридичні проблеми зі спадщиною.

Деякі коментатори навіть зазначили, що покинута будівля могла б стати ідеальним місцем для середньовічних постановок або атмосферною таверною.

