Село как в "Ведьме из Блэр": проклятое, заброшенное и вне закона для посетителей (фото, видео)

Некогда тихий и живописный поселок Дадли-таун в штате Коннектикут (США) теперь превратился в заброшенную пустошь. Местные бежали оттуда в спешке после ряда странных и трагических событий, которые, по легендам, навлекли на деревню проклятие.

Само поселение расположено в местности с красноречивым названием Dark Entry Forest — "Вход в Темный Лес", а это название вдохновило сценаристов культового хоррора "Ведьма из Блэр", пересказывающего эту историю проект Beauty and the Beasts.

Село основали еще в 1740-х годах. Сначала здесь поселился фермер Томас Гриффис, а впоследствии — несколько братьев Дадли: Гидеон, Барзиллаи, Абиэл и Мартин. Небольшая община жила спокойно, пока в XIX веке не начались странные несчастья.

Настоящая тьма спустилась на Дадди-таун после прибытия нового жителя — Натаниэля Картера. Вскоре после его переселения шестеро его родственников умерли от холеры, а остальные сбежали и тоже погибли вскоре.

Так выглядит Дадли-таун в 2022 году Фото: Скриншот из видео

Далее местный Гершон Голлистер возводил сарай для соседа Уильяма Таннера, а затем — погиб при загадочных обстоятельствах, рассказывая перед смертью, что видел "существ в тенях". Впоследствии сам Таннер потерял здравый смысл и сошел с ума, а в 1804 году молния убила жительницу Сару Фей Свифт, а ее муж Герман вскоре умер от горя — снова без видимых причин.

К 1900 году все жители этого поселка либо умерли, либо сбежали. Деревня окончательно опустела, и именно тогда появилась легенда о проклятии рода Дадли: будто бы одного из предков, жившего в Англии, казнили по приказу Генриха VII за измену, и его род был "помечен тьмой".

На протяжении 90 лет, на территорию Дадли-тауна начали наведываться искатели привидений и просто хулиганы. После выхода "Ведьмы из Блэр" (1999) интерес возрос в разы. Именно тогда эту деревню прозвали "реальной деревней проклятых".

Говорят, что здесь до сих пор случаются странные вещи: необъяснимые шумы, тени, сбои техники, галлюцинации. Люди, которые бывали там, рассказывают об ощущении безумия и паники, будто сама земля отталкивает незваных гостей.

Что известно сегодня

Из-за наплыва охотников за мистикой владельцы земли, где когда-то стояла деревня, полностью закрыли доступ. Дадли-таун теперь является частной территорией, и посещать его запрещено законом.

Вход в Дадли Таун закрыт Фото: Из открытых источников

Но даже несмотря на это, слухи о "проклятии Дадли" живут дальше. Сейчас все охотники за привидениями и фанаты мистики убеждены, что именно в этой локации находится одна из крупнейших концентраций паранормального.

