Село як у "Відьмі з Блер": прокляте, занедбане і поза законом для відвідувачів (фото, відео)

Колись тихе й мальовниче селище Дадлі-таун у штаті Коннектикут (США) тепер перетворилося на покинуту пустку. Місцеві тікали звідти поспіхом після низки дивних і трагічних подій, які, за легендами, накликали на село прокляття.

Саме поселення розташоване в місцевості з промовистою назвою Dark Entry Forest — "Вхід до Темного Лісу", а ця назва надихнула сценаристів культового горору "Відьма з Блер", переповідає цю історію проєкт Beauty and the Beasts.

Село заснували ще у 1740-х роках. Спершу тут оселився фермер Томас Ґріффіс, а згодом — кілька братів Дадлі: Ґідеон, Барзіллаї, Абіел та Мартін. Невелика громада жила спокійно, поки в XIX столітті не почалися дивні нещастя.

Справжня темрява спустилася на Дадді-таун після прибуття нового мешканця — Натаніеля Картера. Невдовзі після його переселення шестеро його родичів померли від холери, а решта втекла та теж загинула невдовзі.

Відео дня

Так виглядає Дадлі-таун у 2022 рокці Фото: Скриншот з відео

Далі місцевий Гершон Голлістер зводив сарай для сусіда Вільяма Таннера, а потім — загинув за загадкових обставин, розповідавши перед смертю, що бачив "істот у тінях". Згодом сам Таннер утратив здоровий глузд і збожеволів, а в 1804 році блискавка вбила мешканку Сару Фей Свіфт, а її чоловік Герман невдовзі помер від горя — знову без видимих причин.

До 1900 року всі жителі цього селища або померли, або втекли. Село остаточно спорожніло, і саме тоді з’явилася легенда про прокляття роду Дадлі: начебто одного з предків, що жив у Англії, стратили за наказом Генріха VII за зраду, і його рід був "позначений темрявою".

Протягом 90 років, на територію Дадлі-тауна почали навідуватися шукачі привидів і просто хулігани. Після виходу "Відьми з Блер" (1999) інтерес зріс у рази. Саме тоді це село прозвали "реальним селом проклятих".

Кажуть, що тут досі трапляються дивні речі: непояснювані шуми, тіні, збої техніки, галюцинації. Люди, які бували там, розповідають про відчуття божевілля й паніки, ніби сама земля відштовхує непроханих гостей.

Що відомо сьогодні

Через наплив мисливців за містикою власники землі, де колись стояло село, повністю закрили доступ. Дадлі-таун тепер є приватною територією, і відвідувати його заборонено законом.

Вхід до Дадлі тауну є закритим Фото: З відкритих джерел

Та навіть попри це, чутки про "прокляття Дадлі" живуть далі. Наразі всі мисливці за привидами та фанати містики переконані, що саме в цій локації перебуває одна з найбільших концентрацій паранормального.

Раніше Фокус розповідав про моторошну знахідку в "проклятому селі". Робітники під час ремонту старовинного маєтку Мінстер-Ловелл-Голл натрапили на приховану кімнату, де за столом нібито сидів скелет чоловіка з собакою біля ніг.

Згодом стало відом, що привид жінки тероризує Банк Англії кілька століть. В історії Лондона вона відома як Чорна Черниця, яку до сьогодні бачать численні свідки.