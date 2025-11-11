Блогер побывал на старой заброшенной фабрике: что он нашел внутри (фото)

Блогер из США нашел старую заброшенную фабрику, которая пустует более 30 лет. Несмотря на привлекательность "урбанистического ландшафта, он советует не посещать это место, ведь оно стало чрезвычайно опасным и очень аварийным.

По словам мужчины, здание, которому уже более 120 лет, находится в "плачевном состоянии", а его планируют снести в следующем году. Об этом он рассказал в своей заметке в Reddit.

Блогер рассказывает, что саму фабрику построили в начале 1900-х годов. Сначала она производила бумагу и картон, а после Второй мировой войны перешла на производство стали, согласно данным Агентства по охране окружающей среды США.

Работу предприятие прекратило в 1997 году и с тех пор стоит заброшенным. На фото видно, что почти все окна огромного здания выбиты — целыми остались только те, что выше. Стены, полы и колонны внутри и снаружи покрыты граффити.

Внутри — ржавые машины, мох и трава, пробивающиеся сквозь бетонный пол, а крыша уже давно обвалилась, так что все под открытым небом.

"Я не могу рекомендовать никому посещать это место перед его уничтожением — оно абсолютно опасное и грязное", — написал автор снимков.

Он пояснил, что эта территория имеет статус Superfund, то есть официально признана зоной загрязнения токсичными химическими веществами. Исследователь также добавил, что пол буквально покрыт птичьим пометом в несколько сантиметров, в полу полно дыр, которые ведут на 3-4 метра вниз в подвал.

"Если не смотреть под ноги — можно легко оступиться и упасть в темноту. Воздух в подвале был затхлый, я старался дышать как можно реже, потому что забыл маску. Повсюду разбросана изоляция и мусор, выглядит это очень нездорово, хотя, как по мне, здесь нет риска асбеста. Это место действительно заслуживает своего конца. Я лишь хотел задокументировать его состояние перед сносом, но второй раз сюда никогда бы не пошел", — рассказал мужчина.

Реакция соцсетей

На Reddit пользователи отреагировали по-разному. Одни говорили, что это — типичный фейк, тогда как другие убеждены в правдивости визита блогера.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Да все нормально, лол. Ты просто описываешь любое заброшенное здание";

"А вот теперь мне очень хочется посетить это опасное место, о котором ты предупреждаешь";

"Именно из-за таких рисков я исследую опасные места только с помощью дрона. Если быть внимательным, можно прекрасно осмотреть все сквозь камеру, не рискуя жизнью";

"Я бывал на нескольких объектах, где могли быть опасные химикаты. Они в целом безопасны, если ничего не трогать и носить респиратор";

Меня давно восхищает индустриальное наследие, упадок и восстановление таких мест. Это огромная "кроличья нора", в которую можно погрузиться надолго. Но, желательно, не есть ничего на этих территориях";

"Кто-то должен превратить это место в крутой скейтпарк".

