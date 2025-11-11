Блогер побував на старій покинутій фабриці: що він знайшов в середині (фото)

Блогер зі США знайшов стару покинуту фабрику, яка стоїть пусткою понад 30 років. Попри привабливість "урбаністичного ландшафту, він радить не відвідувати це місце, адже воно стало надзвичайно небезпечним і дуже аварійним.

За словами чоловіка, будівля, якій вже понад 120 років, перебуває в "жалюгідному стані", а її планують знести наступного року. Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

Блогер розповідає, що саму фабрику збудували на початку 1900-х років. Спершу вона виробляла папір і картон, а після Другої світової війни перейшла на виробництво сталі, згідно з даними Агентства з охорони довкілля США.

Роботу підприємство припинило у 1997 році й відтоді стоїть покинутим. На фото видно, що майже всі вікна величезної будівлі вибиті — цілі залишилися лише ті, що найвище. Стіни, підлоги й колони всередині та зовні вкриті графіті.

Інтер'єр покинутої фабрики Фото: Reddit

Всередині — іржаві машини, мох і трава, що пробиваються крізь бетонну підлогу, а дах уже давно обвалився, тож усе просто неба.

"Я не можу рекомендувати нікому відвідувати це місце перед його знищенням — воно абсолютно небезпечне та брудне", — написав автор знімків.

Він пояснив, що ця територія має статус Superfund, тобто офіційно визнана зоною забруднення токсичними хімічними речовинами. Дослідник також додав, що підлога буквально вкрита пташиним послідом у кілька сантиметрів, у підлозі повно дір, які ведуть на 3–4 метри вниз у підвал.

Покинута фабрика зсередини Фото: Reddit

"Якщо не дивитися під ноги — можна легко оступитися та впасти в темряву. Повітря в підвалі було затхле, я намагався дихати якомога рідше, бо забув маску. Усюди розкидана ізоляція та сміття, виглядає це дуже нездорово, хоча, як на мене, тут немає ризику азбесту. Це місце справді заслуговує на свій кінець. Я лише хотів задокументувати його стан перед знесенням, але вдруге сюди ніколи б не пішов", — розповів чоловік.

Реакція соцмереж

На Reddit користувачі відреагували по-різному. Одні говорили, що це — типовий фейк, тоді як другі переконані у правдивості візиту блогера.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Та все нормально, лол. Ти просто описуєш будь-яку покинуту будівлю";

"А от тепер мені дуже хочеться відвідати це небезпечне місце, про яке ти попереджаєш";

"Саме через такі ризики я досліджую небезпечні місця лише за допомогою дрона. Якщо бути уважним, можна чудово оглянути все крізь камеру, не ризикуючи життям";

"Я бував на кількох об’єктах, де могли бути небезпечні хімікати. Вони загалом безпечні, якщо нічого не чіпати й носити респіратор";

Мене давно захоплює індустріальна спадщина, занепад і відновлення таких місць. Це величезна "кроляча нора", у яку можна зануритися надовго. Але, бажано, не їсти нічого на цих територіях";

"Хтось має перетворити це місце на крутий скейтпарк".

