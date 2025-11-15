Мужчина, который любит хрустеть огурцами, установил необычный мировой рекорд (видео)

Американец Дэвид Раш продолжает удивлять мировую общественность, превосходя ряд ранее установленных рекордов. Одним из таких является переламывание огурцов на скорость, который установил в 2024 году.

За свою карьеру рекордсмена, мужчина побил более 15 мировых достижений, за что получил прозвище "Разрушитель рекордов" (Record Breaker). Об этом сообщает Guinness World Records.

В течение последних 15 лет, американец стал всемирно известным превзойти известные рекорды предыдущих участников. Сам мистер Раш говорит, что просто старается получать удовольствие от того, что устанавливает новые значения.

Одним из таких является скоростное переламывание огурцов за 30 секунд. Так, в октябре 2024 года американец во время испанского шоу установил сразу два рекорда — набивание значительного количества мячиком для пинг-понга о стену с помощью рта.

Вторым стал уже упомянутый процесс "хрустения" огурцов на скорость. За 30 секунд времени господину Рашу удалось разломать пополам аж 65 плодовых, а это рекорд до сих пор остается непобитым.

Сам мужчина ведет Instagram, где показывает поставленные рекорды. Мужчина отмечает, что главным фактором его мотивации является желание показать возможности человека.

"Каждый раз, когда я пытаюсь установить рекорд, для меня это не только о цифрах. Это о том, чтобы показать всем, кто наблюдает, что наука может быть увлекательной, практичной и даже немного сумасшедшей. Будь то создание роботов, разработка сенсоров, или, да, молниеносное ломание огурцов за мировым рекордом — все это сводится к творчеству и умению решать проблемы", — отмечает американец.

Ранее Фокус рассказывал о том, как самая длинная игра в мире вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Организаторы отметили фэнтезийную ролевую игру Dungeons & Dragons ("Подземелья и драконы") за самую длинную партию в мире, которая длится 43 года.

Впоследствии стало известно, что в Португалии построили гигантский город из конструктора Lego. Всего для "строительства" понадобилось около 240 тысяч деталей.