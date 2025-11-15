Чоловік, який любить хрустіти огірками, встановив незвичний світовий рекорд (відео)

Американець Девід Раш продовжує дивувати світову громадськість, перевершуючи низку раніше встановлених рекордів. Одним з таких є переламування огірків на швидкість, який встановив у 2024 році.

За свою кар'єру рекордсмена, чоловік побив понад 15 світових досягнень, за що отримав прізвисько "Руйнівник рекордів" (Record Breaker). Про це повідомляє Guinness World Records.

Протягом останніх 15 років, американець став всесвітньовідомим перевершенню відомих рекордів попередніх учасників. Сам містер Раш каже, що просто намагається отримувати задоволення від того, що встановлює нові значення.

Одним з таких є швидкісне переламування огірків за 30 секунд. Так, у жовтні 2024 року американець під час іспанського шоу встановив відразу два рекорди — набивання значної кількості м'ячиком для пінг-понгу об стіну за допомогою рота.

Другим став уже згаданий процес "хрускання" огірків на швидкість. За 30 секунд часу пану Рашу вдалося розламати навпіл аж 65 плодових, а це рекорд досі залишається непобитим.

Сам чоловік веде Instagram, де показує поставлені рекорди. Чоловік відзначає, що головним чинником його мотивації є бажання показати можливості людини.

"Щоразу, коли я намагаюся встановити рекорд, для мене це не лише про цифри. Це про те, щоб показати всім, хто спостерігає, що наука може бути захопливою, практичною і навіть трохи божевільною. Чи то створення роботів, розробка сенсорів, чи, так, блискавичне ламання огірків за світовим рекордом — усе це зводиться до творчості та вміння розв’язувати проблеми", — відзначає американець.

