Чудо на склоне: паломники обнаружили необычный образ Девы Марии на скале (видео)

Верующие в Колумбии убеждены, что лицо Девы Марии появилось на стеклянной породе вблизи города Согамосо. По словам местных, возникла около трех месяцев назад, но образ вызвал дебаты даже среди ревностных христиан.

Жители были ошеломлены, когда увидели изображение, которое, по их мнению, напоминает лицо Девы Марии, на склоне горы. Это удивительное подобие на камне начало привлекать толпы паломников, а также любопытных посетителей, сообщает The Daily Star.

После того как фото и видео места вблизи села Морка, недалеко от города Согамосо, к северо-востоку от Боготы, разлетелись по соцсетям, сюда начали приезжать сотни людей. Среди посетителей оказался даже местный певец кантри Джимми Айяла.

"Послушайте, мы спускались в эту местность и увидели, как здесь собрались люди — они сказали, что здесь явилась Дева Мария. Сегодня, как каждого первого числа месяца, мы посещали Деву Морка, и, проходя мимо, наткнулись на группу молящихся людей. Они рассказали, что она просто появилась здесь, на скале, в таком виде", — говорит мужчина.

Фотограф Карлос Альсате, который зафиксировал момент, утверждает, что Дева Мария появилась на Серро-дель-Мавекуре, трех холмах над рекой Инирида, которые местные жители почитают уже тысячи лет. По сообщениям местных СМИ, фигура будто излучает собственный свет, когда на нее падают лучи солнца.

Реакция соцсетей

Видео с места, которое считают святым, вызвало оживленную дискуссию в сети. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Вау, невероятно, маленькая Дева Мария, какая красота!";

"Не понимаю, почему все уже говорят, что это появилась Дева Мария. Это может быть просто совпадение — но фанатизм уже пошел";

"Это просто рисунок";

"Если это — чудо, то почему молчит местная церковь? Так вот".

Ранее Фокус рассказывал, как художник с помощью ИИ реконструировал лицо Девы Марии. Мексиканский художник показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса Христа.

Впоследствии стало известно, что "кровавые слезы" на известной статуе Девы Марии оказались обманом. Следователи обнаружили, что опекунша статуи Джизелла Кардиа может быть непосредственно причастна к появлению "божественного феномена".