Чудо на схилі: паломники виявили незвичний образ Діви Марії на скелі (відео)

Віряни в Колумбії переконані, що обличчя Діви Марії з’явилося на скляній породі поблизу міста Согамосо. За словами місцевих, виникла близько трьох місяців тому, але образ викликав дебати навіть серед ревних християн.

Мешканці були приголомшені, коли побачили зображення, яке, на їхню думку, нагадує обличчя Діви Марії, на схилі гори. Ця дивовижна подоба на камені почала приваблювати натовпи паломників, а також цікавих відвідувачів, повідомляє The Daily Star.

Після того як фото та відео місця поблизу села Морка, неподалік міста Согамосо, на північний схід від Боготи, розлетілися соцмережами, сюди почали приїжджати сотні людей. Серед відвідувачів виявився навіть місцевий співак кантрі Джиммі Айяла.

"Послухайте, ми спускалися в цю місцевість і побачили, як тут зібралися люди — вони сказали, що тут з’явилася Діва Марія. Сьогодні, як кожного першого числа місяця, ми відвідували Діву Морка, і, проходячи повз, натрапили на групу людей, що молилися. Вони розповіли, що вона просто з’явилася тут, на скелі, у такому вигляді", — каже чоловік.

Фотограф Карлос Альсате, який зафіксував момент, стверджує, що Діва Марія з’явилася на Серро-дель-Мавекуре, трьох пагорбах над річкою Ініріда, які місцеві жителі шанують уже тисячі років. За повідомленнями місцевих ЗМІ, фігура ніби випромінює власне світло, коли на неї падають промені сонця.

Реакція соцмереж

Відео з місця, яке вважають святим, викликало жваву дискусію у мережі. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Вау, неймовірно, маленька Діва Марія, яка краса!";

"Не розумію, чому всі вже кажуть, що це з’явилася Діва Марія. Це може бути просто збіг — але фанатизм уже пішов";

"Це просто малюнок";

"Якщо це — чудо, то чому мовчить місцева церква? Отож".

